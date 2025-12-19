Європа бере ініціативу: ексречник НАТО оцінив особливості нового варіанту мирного плану

Початковий американський мирний план був напрямлений на користь Росії, тому Україна разом з європейськими лідерами розробляє альтернативний варіант, щоб посилити європейський вплив на переговори.

Старший науковий співробітник з питань миру, безпеки та оборони в організації "Друзі Європи", колишній заступник помічника генерального секретаря НАТО з нових викликів і безпеки Джеймі Ши пояснив 24 Каналу, що новий план повинен містити вимоги до Росії, бо настав час посилити тиск на ослаблену російську економіку.

Дивіться також: Мирні переговори у США стартують уже 19 грудня, – Умєров

Чи змусить новий план посилити тиск США на Росію?

З самого початку мирна пропозиція США фактично містила проросійські формулювання й ідеї, була однобокою та вигідною Росії, послаблювала позиції України та не гарантувала їй здатності захиститися від нової агресії.

"Зараз відбувається трансформація початкового плану в якісніший і збалансований, який матиме шанси на стійкість та принесе реальний мир", – пояснив Джеймі Ши.

З найбільш небезпечних для України пунктів відмовилися, зокрема від ідеї різкого скорочення армії.

Українсько-європейський мирний план спрямований передусім на вплив на позицію Вашингтона, а не Москви. Він покликаний посилити роль Європи в переговорах і закріпити за нею відповідальність за безпеку, відновлення економіки та підтримку української армії.

Якщо від Європи вимагають багато, вона повинна мати право голосу в переговорах. Також новий план обов'язково має містити вимоги до Росії, чого бракувало в попередньому. Росія теж повинна виконувати певні зобов'язання, зокрема вивести частину своїх сил і важкої техніки з окупованих українських територій. Новий мирний план може підштовхнути США до посилення тиску на Росію,

– наголосив Ши.

Що ще відомо про мирний план для України?