Европа берет инициативу: экс-пресс-секретарь НАТО оценил, как меняют мирный план Трампа

Первоначальный американский мирный план был направлен в пользу России, поэтому Украина вместе с европейскими лидерами разрабатывает альтернативный вариант, чтобы усилить европейское влияние на переговоры.

Старший научный сотрудник по вопросам мира, безопасности и обороны в организации "Друзья Европы", бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО по новым вызовам и безопасности Джейми Ши объяснил 24 Каналу, что новый план должен содержать требования к России, потому что пришло время усилить давление на ослабленную российскую экономику.

Заставит ли новый план усилить давление США на Россию?

С самого начала мирное предложение США фактически содержало пророссийские формулировки и идеи, было однобоким и выгодным России, ослабляло позиции Украины и не гарантировало ей способности защититься от новой агрессии.

"Сейчас происходит трансформация первоначального плана в более качественный и сбалансированный, который будет иметь шансы на устойчивость и принесет реальный мир", – объяснил Джейми Ши.

Из наиболее опасных для Украины пунктов отказались, в частности от идеи резкого сокращения армии.

Украинско-европейский мирный план направлен прежде всего на влияние на позицию Вашингтона, а не Москвы. Он призван усилить роль Европы в переговорах и закрепить за ней ответственность за безопасность, восстановление экономики и поддержку украинской армии.

Если от Европы требуют много, она должна иметь право голоса в переговорах. Также новый план обязательно должен содержать требования к России, чего не хватало в предыдущем. Россия тоже должна выполнять определенные обязательства, в частности вывести часть своих сил и тяжелой техники с оккупированных украинских территорий. Новый мирный план может подтолкнуть США к усилению давления на Россию,

– подчеркнул Ши.

Что еще известно о мирном плане для Украины?