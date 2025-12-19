Старший научный сотрудник по вопросам мира, безопасности и обороны в организации "Друзья Европы", бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО по новым вызовам и безопасности Джейми Ши объяснил 24 Каналу, что новый план должен содержать требования к России, потому что пришло время усилить давление на ослабленную российскую экономику.
Заставит ли новый план усилить давление США на Россию?
С самого начала мирное предложение США фактически содержало пророссийские формулировки и идеи, было однобоким и выгодным России, ослабляло позиции Украины и не гарантировало ей способности защититься от новой агрессии.
"Сейчас происходит трансформация первоначального плана в более качественный и сбалансированный, который будет иметь шансы на устойчивость и принесет реальный мир", – объяснил Джейми Ши.
Из наиболее опасных для Украины пунктов отказались, в частности от идеи резкого сокращения армии.
Украинско-европейский мирный план направлен прежде всего на влияние на позицию Вашингтона, а не Москвы. Он призван усилить роль Европы в переговорах и закрепить за ней ответственность за безопасность, восстановление экономики и поддержку украинской армии.
Если от Европы требуют много, она должна иметь право голоса в переговорах. Также новый план обязательно должен содержать требования к России, чего не хватало в предыдущем. Россия тоже должна выполнять определенные обязательства, в частности вывести часть своих сил и тяжелой техники с оккупированных украинских территорий. Новый мирный план может подтолкнуть США к усилению давления на Россию,
– подчеркнул Ши.
Что еще известно о мирном плане для Украины?
- Украинская делегация 19 декабря начнет переговоры с США с участием европейских партнеров. Сейчас в Соединенных Штатах находятся Рустем Умеров и Андрей Гнатов.
- США вместе с европейскими партнерами подготовили план гарантий безопасности для Украины с многоуровневой моделью и обязательствами со стороны Вашингтона.
- Документ предусматривает содержание 800-тысячного войска, поддержку союзников и размещение многонациональных сил на украинской территории.