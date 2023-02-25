"Мирний план" Китаю – не про припинення війни: яка справжня мета документа

Китай оприлюднив так званий "мирний план" щодо війни в Україні. Пекін називає його "позиційним документом" з рекомендаціями, які начебто допоможуть досягти миру. Та цей документ був прогнозований через концепцію бачення Китаєм глобальної безпеки.

Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, це не план припинення війни на території України. Водночас в Офісі Президента наголошують, що "мирний план" Пекіну – це не про мир, а про заморожування війни та програш України.

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"Це, скажімо, загальна рамка чи принципи діалогу зі Сполученими Штатами з боку Китаю. Це, в принципі, не той документ, якого очікувала частина нашого суспільства", – сказав він.

Документ про глобальні речі

Вігірінський переконаний, що це про глобальні речі.

У документі Китаю є пункт щодо "забезпечення безпеки атомних електростанцій" і заклик дотримуватися міжнародного права. Зокрема, Конвенції про ядерну безпеку. Політолог вважає, що в китайському "мирному плані" мовиться про ядерну безпеку з точки зору використання ядерної зброї.

"Тут ми, очевидно, говоримо про те, що Росія нещодавно призупинила дію "Договору про нерозповсюдження стратегічних наступальних озброєнь", – розказав він.

Андрій Вігірінський зауважив, що тут можна говорити про плани Китаю, адже до 2030 року він планує стати третьою "наддержавою" за кількістю боєголовок та ядерного боєзапасу.

Будуючи 280 шахт для наземного базування ракетоносіїв і маючи намір сформувати запас щонайменше в 1000 боєголовок,

– зазначив Вігірінський.

Апеляція до своїх інтересів

Окрім того, у документі Пекіну є пункт щодо "поваги суверенітетів всіх країн". У цьому пункті, вважає політолог, мовиться не про питання суверенітету Росії чи України, а загалом про принцип чи поняття суверенітету.

"Це питання реалізації внутрішньої та зовнішньої політики, як кожним окремим суб’єктом міжнародного права. Так і Україною, і Росією, зокрема", – сказав він.

За словами Вігірінського, у документі є слова, які звучать приблизно як "цілісна безпека" і "відмова від принципів протистояння конкретним країнам за аналогією з тими, які існували під час холодної війни". Він вважає, що Китай, фактично, апелює до односторонніх дій щодо себе та своїх інтересів, які роблять США зі своїми союзниками за блоком, наприклад, AUKUS –оборонного альянсу США, Британії та Австралії.

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Країна, яка не згодна

Андрій Вігірінський додав, що Китай як лідер "глобального Півдня" чи країн, які не згодні з ліберальними правилами існування світу, демонструє готовність до діалогу зі США щодо упорядкування систем загальної колективної безпеки на єдиних принципах.

Бо він відчуває, що стосовно нього й території, яку він вважає своєю сферою безпосередніх інтересів, відбувається блокова концентрація зусиль країн на чолі зі США на противагу йому,

– сказав він.

Політолог зазначив, що мовиться не лише про оборонний блок AUKUS, а й, зокрема, про можливість поширення "ядерної парасольки як системи захисту" на Південну Корею та посилення її систем протиповітряної та протиракетної оборони.

"Зокрема, й санкційну політику як односторонній акт економічного й політичного характеру, який відрізає Китай від технологічного просування паралельно з тим розвитком, який є в інших країнах", – розказав він.

"Позиційний документ"

Вігірінський впевнений, що у китайському документі мовиться не стільки про Україну, а скільки загалом про упорядкування, де Україна є одним із прикладів геополітичного військового протистояння. А також про правила завершення війни.

"І правила, й принципи, які будуть дотримані при завершенні війни в Україні, Китай буде вимагати, щоби вони були дотримані й в питаннях, які стосуються, безпосередньо, його сфери інтересів і Тайваню", – підсумував політолог.

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