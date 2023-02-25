"Мирный план" Китая – не о прекращении войны: какова настоящая цель документа
Китай обнародовал так называемый "мирный план" по войне в Украине. Пекин называет его "позиционным документом" с рекомендациями, которые вроде бы помогут достичь мира. Но этот документ был прогнозирован через концепцию видения Китаем глобальной безопасности.
Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, это не план прекращения войны на территории Украины. В то же время в Офисе Президента отмечают, что "мирный план" Пекина – это не о мире, а о замораживании войны и проигрыше Украины.
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"Это, скажем, общая рамка или принципы диалога с Соединенными Штатами со стороны Китая. Это, в принципе, не тот документ, которого ожидала часть общества", – сказал он.
Документ о глобальных вещах
Вигиринский убежден, что это о глобальных вещах.
В документе Китая есть пункт "об обеспечении безопасности атомных электростанций" и призыв соблюдать международное право. В частности, Конвенцию о ядерной безопасности. Политолог считает, что в китайском "мирном плане" говорится о ядерной безопасности с точки зрения использования ядерного оружия.
"Здесь мы, очевидно, говорим о том, что Россия недавно приостановила действие "Договора о нераспространении стратегических наступательных вооружений", – рассказал он.
Андрей Вигиринский отметил, что здесь можно говорить о планах Китая, ведь к 2030 году он планирует стать третьей "сверхдержавой" по количеству боеголовок и ядерного боезапаса.
Строя 280 шахт для наземного базирования ракетоносителей и намереваясь сформировать запас, по меньшей мере, в 1000 боеголовок,
– отметил Вигиринский.
Апелляция к своим интересам
Кроме того, в документе Пекина есть пункт относительно "уважения суверенитетов всех стран". В этом пункте, считает политолог, говорится не о вопросе суверенитета России или Украины, а в целом о принципе или понятии суверенитета.
"Этот вопрос реализации внутренней и внешней политики, как каждым отдельным субъектом международного права. Так и Украиной, и Россией, в частности", – сказал он.
По словам Вигиринского, в документе есть слова, которые звучат примерно как "целостная безопасность" и "отказ от принципов противостояния конкретным странам по аналогии с теми, что существовали во время холодной войны". Он считает, что Китай фактически апеллирует к односторонним действиям в отношении себя и своих интересов, которые делают США со своими союзниками по блоку, например, AUKUS – оборонного альянса США, Британии и Австралии.
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Страна, которая не согласна
Андрей Вигиринский добавил, что Китай как лидер "глобального Юга" или стран, не согласных с либеральными правилами существования мира, демонстрирует готовность к диалогу с США по упорядочению систем общей коллективной безопасности на единых принципах.
Ибо он чувствует, что по отношению к нему и территории, которую он считает своей сферой непосредственных интересов, происходит блочная концентрация усилий стран во главе с США в противовес ему,
– сказал он.
Политолог отметил, что речь идет не только об оборонном блоке AUKUS, но и, в частности, о возможности распространения "ядерного зонтика как системы защиты" на Южную Корею и усиление её систем противовоздушной и противоракетной обороны.
"В частности, и санкционную политику как односторонний акт экономического и политического характера, который отрезает Китай от технологического продвижения параллельно с развитием, которое есть в других странах", – рассказал он.
"Позиционный документ"
Вигиринский уверен, что в китайском документе говорится не столько об Украине, а сколько в целом об упорядочении, где Украина является одним из примеров геополитического военного противостояния. А также о правилах завершения войны.
"И правила, и принципы, которые будут соблюдены при завершении войны в Украине, Китай потребует, чтобы они были соблюдены и в вопросах, касающихся, непосредственно, его сферы интересов и Тайваня", – подытожил политолог.
"Мирный план" Китая: что известно
- Китай 24 февраля обнародовал "мирный план" для Украины и России. В документе КНР есть 12 пунктов. Китай, в частности, призывает уважать суверенитет всех стран, прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Также там предлагают отказаться от "менталитета холодной войны" и прекратить "односторонние санкции".
- На документ Китая отреагировали в США. Там заявили, что внимательно следят за ролью Китая в войне.
- Прокомментировали "мирный план" КНР и в НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что к Китаю нет доверия, ведь он не осудил вторжение России в Украину.