"Мирный план" Китая – не о прекращении войны: какова настоящая цель документа

Китай обнародовал так называемый "мирный план" по войне в Украине. Пекин называет его "позиционным документом" с рекомендациями, которые вроде бы помогут достичь мира. Но этот документ был прогнозирован через концепцию видения Китаем глобальной безопасности.

Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, это не план прекращения войны на территории Украины. В то же время в Офисе Президента отмечают, что "мирный план" Пекина – это не о мире, а о замораживании войны и проигрыше Украины.

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"Это, скажем, общая рамка или принципы диалога с Соединенными Штатами со стороны Китая. Это, в принципе, не тот документ, которого ожидала часть общества", – сказал он.

Документ о глобальных вещах

Вигиринский убежден, что это о глобальных вещах.

В документе Китая есть пункт "об обеспечении безопасности атомных электростанций" и призыв соблюдать международное право. В частности, Конвенцию о ядерной безопасности. Политолог считает, что в китайском "мирном плане" говорится о ядерной безопасности с точки зрения использования ядерного оружия.

"Здесь мы, очевидно, говорим о том, что Россия недавно приостановила действие "Договора о нераспространении стратегических наступательных вооружений", – рассказал он.

Андрей Вигиринский отметил, что здесь можно говорить о планах Китая, ведь к 2030 году он планирует стать третьей "сверхдержавой" по количеству боеголовок и ядерного боезапаса.

Строя 280 шахт для наземного базирования ракетоносителей и намереваясь сформировать запас, по меньшей мере, в 1000 боеголовок,

– отметил Вигиринский.

Апелляция к своим интересам

Кроме того, в документе Пекина есть пункт относительно "уважения суверенитетов всех стран". В этом пункте, считает политолог, говорится не о вопросе суверенитета России или Украины, а в целом о принципе или понятии суверенитета.

"Этот вопрос реализации внутренней и внешней политики, как каждым отдельным субъектом международного права. Так и Украиной, и Россией, в частности", – сказал он.

По словам Вигиринского, в документе есть слова, которые звучат примерно как "целостная безопасность" и "отказ от принципов противостояния конкретным странам по аналогии с теми, что существовали во время холодной войны". Он считает, что Китай фактически апеллирует к односторонним действиям в отношении себя и своих интересов, которые делают США со своими союзниками по блоку, например, AUKUS – оборонного альянса США, Британии и Австралии.

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Страна, которая не согласна

Андрей Вигиринский добавил, что Китай как лидер "глобального Юга" или стран, не согласных с либеральными правилами существования мира, демонстрирует готовность к диалогу с США по упорядочению систем общей коллективной безопасности на единых принципах.

Ибо он чувствует, что по отношению к нему и территории, которую он считает своей сферой непосредственных интересов, происходит блочная концентрация усилий стран во главе с США в противовес ему,

– сказал он.

Политолог отметил, что речь идет не только об оборонном блоке AUKUS, но и, в частности, о возможности распространения "ядерного зонтика как системы защиты" на Южную Корею и усиление её систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"В частности, и санкционную политику как односторонний акт экономического и политического характера, который отрезает Китай от технологического продвижения параллельно с развитием, которое есть в других странах", – рассказал он.

"Позиционный документ"

Вигиринский уверен, что в китайском документе говорится не столько об Украине, а сколько в целом об упорядочении, где Украина является одним из примеров геополитического военного противостояния. А также о правилах завершения войны.

"И правила, и принципы, которые будут соблюдены при завершении войны в Украине, Китай потребует, чтобы они были соблюдены и в вопросах, касающихся, непосредственно, его сферы интересов и Тайваня", – подытожил политолог.

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