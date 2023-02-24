"Мирний план" Китаю: політологиня сказала, як сприймають цей документ західні партнери
Китай планує оголосити "мирний план" щодо війни Росії проти України. Західні партнери активно обговорюють ініціативу Пекіна, але не сприймають її серйозно.
Натомість на Заході серйозно сприймають загрозу Китаю в майбутньому. Про це 24 Каналу розповіла політологиня Катерина Одарченко.
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Як на Заході ставляться до "мирного плану" Китаю
Так, у Вашингтоні вважають, що упродовж наступних 10 – 20 років авторитарний режим Китаю буде загрозою для цивілізованого світу.
Вони (США – 24 Канал) вже розглядають те, що після перемоги України необхідно дуже обережно ставитися і не допустити підвищення військових потужностей Китаю у космосі. Маються на увазі супутники, технології розвідки тощо,
– зазначила політологиня.
На її думку, є можливою агресія Китаю щодо Тайваню. Якщо там буде влада Китаю або конфлікт, то це створить величезні проблеми для економіки. Адже у Тайвані виробляються унікальні мікрочипи, на яких працює майже вся електроніка.
Одарченко про "мирний план" Китаю: дивіться відео
"Безумовно ця позиція (Китаю – 24 Канал) буде врахована, але публічна позиція, що Україна озвучить свій варіант "мирного плану" підтримується українцями за всіма опитуваннями", – підкреслила політологиня.
Окрім того, українське суспільство не піде на жодні компроміси, на кшталт замороження війни або поділу нашої держави.
Ініціатива Китаю щодо війни в Україні: що відомо
- У Пекіні заявили, що готові найближчими днями опублікувати позиційний документ. Очікується, що в ньому будуть рекомендації, виконання яких начебто допоможе Україні закінчити війну.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на анонсовану ініціативу Китаю. Він підкреслив, що не знає конкретних положень цього документу, але розраховує на підтримку української "формули миру".
- Китай міг опублікувати свою "формулу миру". Щоправда, деякі з її пунктів прямо суперечать іншим і навряд чи можуть бути ефективними у війні Росії проти України.
- Опублікована Пекіном "формула миру" може бути тим самим документом, який напередодні анонсував Пекін. Якщо це таки вона, то міститься в ній на 2 пункти більше, ніж в українській, – 12.