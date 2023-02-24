"Мирный план" Китая: политолог сказала, как воспринимают этот документ западные партнеры
Китай планирует объявить "мирный план" по войне России против Украины. Западные партнеры активно обсуждают инициативу Пекина, но не воспринимают ее серьезно.
Взамен на Западе серьезно воспринимают угрозу Китая в будущем. Об этом 24 Каналу рассказала политолог Екатерина Одарченко.
Обратите внимание "Мирный план" в тумане войны: какие цели преследует Китай и как хочет использовать Россию
Как на Западе относятся к "мирному плану" Китая
Так, в Вашингтоне считают, что в течение следующих 10 – 20 лет авторитарный режим Китая будет представлять угрозу цивилизованному миру.
Они (США – 24 Канал) уже рассматривают то, что после победы Украины необходимо очень осторожно относиться и не допустить повышения военных мощностей Китая в космосе. Имеются в виду спутники, технологии разведки и прочее,
– отметила политолог.
По ее мнению, возможна агрессия Китая в отношении Тайваня. Если там будут власти Китая или конфликт, то это создаст огромные проблемы для экономики. Ведь в Тайване производятся уникальные микрочипы, на которых работает почти вся электроника.
Одарченко о "мирном плане" Китая: смотрите видео
"Безусловно, эта позиция (Китая – 24 Канал) будет учтена, но публичная позиция, что Украина озвучит свой вариант "мирного плана" поддерживается украинцами по всем опросам", – подчеркнула политолог.
Кроме того, украинское общество не пойдет ни на какие компромиссы, вроде заморозки войны или разделения нашего государства.
Инициатива Китая по войне в Украине: что известно
- В Пекине заявили, что готовы в ближайшие дни опубликовать позиционный документ. Ожидается, что в нем будут рекомендации, выполнение которых вроде бы поможет Украине закончить войну.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на анонсированную инициативу Китая. Он подчеркнул, что не знает конкретных положений этого документа, но рассчитывает на поддержку украинской "формулы мира".
- Китай мог опубликовать свою "формулу мира". Правда, некоторые из ее пунктов прямо противоречат другим и вряд ли могут быть эффективны в войне России против Украины.
- Опубликованная Пекином "формула мира" может быть тем же документом, который накануне анонсировал Пекин. Если это она, то содержится в ней на 2 пункта больше, чем в украинской, – 12.