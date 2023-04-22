Хотів би зайняти місце лідера Європи, – політолог про переговорний план Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон знову почав працювати в напрямку проведення "мирних перемовин" між Україною та Росією. Також він намагається залучити Китай до реалізації свого плану.

Про це 24 Каналу розповів політолог із США Раміз Юнус. За його словами, Макрон дбає лише про французькі інтереси.

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Чи допоможе Франція

Раміз Юнус пояснив, що наразі Франція не є тим центром, який може суттєво впливати на перемовини між Росією та Україною.

На планеті є дві країни, які реально можуть вплинути: Америка може вплинути на Україну, Китай – на Росію. Америка на Україну не буде впливати щодо питання переговорів до тих пір, поки Україна сама не погодиться,

– переконаний він.

Втім, Україна платить велику ціну, щоб погоджуватися на перемир'я. Тим паче, що із вуст лідерів Великої сімки лунає підтримка стосовно військового постачання, посилення санкцій, покарання країн, які допомагають Росії їх обходити, засудження використання ядерної зброї. Серед них був і представник Франції.

"Те, що говорить Макрон, варто розглядати крізь призму особистих інтересів Макрона, який втратив великий авторитет у власній країні", – наголосив політолог із США.

Нагадаємо, що Франції доволі неспокійно через запровадження реформи, яка стосується пенсійного віку.

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Хитрий план Макрона

Раміз Юнус розказав, що Еммануель Макрон завжди прагнув зайняти місце Ангели Меркель. Втім, вона стала державним злочинцем.

"Вона безпосередньо винна в агресії Росії у 2008 році в серпні проти Грузії й в агресії Росії проти України, анексії Криму у 2014 році", – пояснив він.

За його словами, Ангела Меркель винна в злочинній діяльності Росії протягом останніх 20 років.

Макрон, навпаки, хотів прийти зі своєю новою доктриною, але для початку йому потрібно було зробити Францію набагато сильнішою економічно, ніж Німеччина,

– зазначив Раміз Юнус.

Політолог з США переконаний, що країна, яка не є лідером навіть Євросоюзу, не може бути модератором у залагодженні конфлікту.

"Модератором, якщо ми говоримо про політичний складник, можуть бути лише США і Китай. Якщо ми говоримо про гуманітарний складник, то це може бути тільки та країна, якій довіряють обидві сторони, які воюють", – розказав він.

На його думку, нею може стати Туреччина.

Значущість Китаю

Раміз Юнус зауважив, що візит Макрона в Пекін мав виключно французький інтерес, тож українського контексту в їхній зустрічі шукати не треба.

"Значимість Китаю збільшується в рази, тому Макрон туди їздив й хотів презентувати себе як голуба миру, зробити приємне тому ж Пекіну, який опублікував декларацію", – пояснив він.

За його словами, схожої тактики дотримується і Бразилія. Втім, не варто сприймати серйозно заяви ні Бразилії, ні Франції.

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