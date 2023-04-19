Політтехнолог Борис Тизенгаузен зауважив, що президент Франції вже давно мріяв посісти лідерську позицію в Європейському союзі, зокрема, очолити миротворчу ініціативу та запропонувати власний "план Макрона". Про це політтехнолог розповів 24 Каналу.

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З Путіним безглуздо домовлятись

Тизенгаузен наголосив, що будь-яка спроба сісти за стіл переговорів з Владіміром Путіним схожа на гру з шулером.

Путін – брехлива, КГБшна змія. З ним безглуздо про щось домовлятись. З ним можна домовлятись лише тоді, коли твоя нога стоїть у нього на горлі. Але й треба не забувати, що він може вилізти з-під твоєї ноги і знову якусь капость вчинити,

– впевнений співрозмовник.

Тизенгаузен звернув увагу на те, що Сі Цзіньпін використовує базовий принцип "розділяй та володарюй". Він вправно вбиває клин між Європою та США. Китайський лідер змусив Макрона вимовити слова, що США можуть мати надмірний вплив на Європу.

"Президент Франції як недосвідчений порівняно з Сі Цзіньпіном політик може повестися на хитрощі хитрого та мудрого лиса", – переконаний політтехнолог.

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Макрон отримає "лаври миротворця"

Він згадав, як Макрон пропонував "зберегти Путіну обличчя" і чим це закінчилось.

Макрон давно не був в Україні. Буча його протверезіла на певний час, але зараз він знову закликає до "перемовин". Можливо, Сі Цзіньпін розповів Макрону, що Путін не такий вже й неадекватний, що з ним можна домовитись,

– припустив Тизенгаузен.

Глава Китаю міг запропонувати Макрону, щоб він з боку Європи перехопив ініціативу і разом вони організували б "мирні переговори". Мовляв, Макрон отримає "лаври миротворця", посилить свій вплив у Європейському союзі. А Сі Цзіньпін на Сході укладе черговий посередницький мир.

"Якщо змоделювати ситуацію, коли Україна сяде за стіл перемовин з Росією, то Путін вимагатиме, щоб окуповані їм землі України залишили Росії. На цьому переговори закінчаться. З боку Росії немає і не може бути конструктивної пропозиції", – наголосив Борис Тизенгаузен.

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