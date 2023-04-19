Политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил, что президент Франции уже давно мечтал занять лидерскую позицию в Европейском союзе, в частности, возглавить миротворческую инициативу и предложить собственный "план Макрона". Об этом политтехнолог рассказал 24 Каналу.

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С Путиным бессмысленно договариваться

Тизенгаузен подчеркнул, что любая попытка сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным похожа на игру с шулером.

Путин – лживая, КГБшная змея. С ним нелепо о чем-то договариваться. С ним можно договариваться только тогда, когда твоя нога стоит у него на горле. Но и надо не забывать, что он может вылезти из-под твоей ноги и снова какую-нибудь пакость сделать,

– уверен собеседник.

Тизенгаузен обратил внимание на то, что Си Цзиньпин использует базовый принцип "разделяй и властвуй". Он ловко вбивает клин между Европой и США. Китайский лидер заставил Макрона произнести слова, что США могут иметь чрезмерное влияние на Европу.

"Президент Франции как неопытный по сравнению с Си Цзиньпином политик может повестись на уловки хитрого и мудрого лиса", - убежден политтехнолог.

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Макрон получит "лавры миротворца"

Он вспомнил, как Макрон предлагал "сохранить Путину лицо" и чем это кончилось.

Макрон давно не приезжал в Украину. Буча его отрезвила на время, но сейчас он снова призывает к "переговорам". Возможно, Си Цзиньпин рассказал Макрону, что Путин не такой уж неадекватный, что с ним можно договориться,

– предположил Тизенгаузен.

Глава Китая мог предложить Макрону, чтобы он со стороны Европы перехватил инициативу и вместе они организовали "мирные переговоры". Мол, Макрон получит "лавры миротворца", усилит свое влияние в Европейском союзе. А Си Цзиньпин на Востоке заключит очередной посреднический мир.

"Если смоделировать ситуацию, когда Украина сядет за стол переговоров с Россией, то Путин потребует, чтобы оккупированные им земли Украины оставили России. На этом переговоры закончатся. Со стороны России нет и не может быть конструктивного предложения", - подчеркнул Борис Тизенгаузен.

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