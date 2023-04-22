Хотел бы занять место лидера Европы, – политолог о переговорном плане Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон снова начал работать в направлении проведения "мирных переговоров" между Украиной и Россией. Также он пытается вовлечь Китай в реализацию своего плана.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог из США Рамиз Юнус. По его словам, Макрон заботится только о французских интересах.

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Поможет ли Франция

Рамиз Юнус пояснил, что Франция не является тем центром, который может существенно влиять на переговоры между Россией и Украиной.

На планете есть две страны, которые могут реально повлиять: Америка может повлиять на Украину, Китай – на Россию. Америка на Украине не будет влиять на вопрос переговоров до тех пор, пока Украина сама не согласится,

– убежден он.

Впрочем, Украина платит большую цену, чтобы соглашаться на перемирие. Тем более что из уст лидеров Большой семерки звучит поддержка в отношении военных поставок, усиления санкций, наказания стран, которые помогают России их обходить, осуждение использования ядерного оружия. Среди них был представитель Франции.

"То, что говорит Макрон, следует рассматривать сквозь призму личных интересов Макрона, потерявшего большой авторитет в собственной стране", – подчеркнул политолог из США.

Напомним, что Франции довольно беспокойно из-за введения реформы, касающейся пенсионного возраста.

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Хитрый план Макрона

Рамиз Юнус рассказал, что Эммануэль Макрон всегда стремился занять место Ангелы Меркель. Впрочем, она стала государственным преступником.

"Она напрямую виновата в агрессии России в 2008 году в августе против Грузии и в агрессии России против Украины, аннексии Крыма в 2014 году", – пояснил он.

По его словам, Ангела Меркель виновата в преступной деятельности России за последние 20 лет.

Макрон, напротив, хотел прийти со своей новой доктриной, но для начала ему нужно было сделать Францию гораздо сильнее экономически, чем Германия,

– отметил Рамиз Юнус.

Политолог из США убежден, что страна, не являющаяся лидером даже Евросоюза, не может быть модератором в разрешении конфликта.

"Модератором, если мы говорим о политической составляющей, могут быть только США и Китай. Если мы говорим о гуманитарной составляющей, то это может быть только та страна, которой доверяют воюющие обе стороны", – рассказал он.

По его мнению, ею может стать Турция.

Значимость Китая

Рамиз Юнус отметил, что визит Макрона в Пекин представлял исключительно французский интерес, поэтому украинского контекста в их встрече искать не нужно.

"Значительность Китая увеличивается в разы, поэтому Макрон туда ездил и хотел презентовать себя как голубя мира, сделать приятное тому же Пекину, опубликовавшему декларацию", – пояснил он.

По его словам, схожей тактики придерживается и Бразилия. Впрочем, не стоит принимать всерьез заявления ни Бразилии, ни Франции.

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