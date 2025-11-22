У мирному плані Донбас буде "російським", а решта окупованих територій "замороженими", – CNN

Мирний план США з 28 пунктів передбачає юридичне визнання російського контролю над трьома українськими регіонами. Решта окупованих територій залишаться за Росією, але не будуть визнані.

Фактично план передбачає вихід України з територій Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Який територіальний обмін передбачений у мирному плані США?

Мирний план США передбачає відмову України від значної частини своєї території, зокрема тієї, яку Росія не окупувала.

Пункт 21 плану передбачає юридичне визнання російського суверенітету над Кримом, Донецькою та Луганською областями. Зокрема, ці території російськими зобов'язуються визнати США.

Нюанс лише у тому, що частини Донецької та Луганської областей, які нині контролюються Києвом, стануть "нейтральною демілітаризованою буферною зоною". Росія не повинна розміщувати у цій зоні свої війська.

Водночас лінія фронту у Херсонській і Запорізькій областях буде заморожена. Росія фактично зберігатиме контроль над тією частиною цих областей, яку встигла захопити.

Втім Росії, згідно з планом, таки доведеться покинути Харківську та Сумську області України, де вона має незначні територіальні здобутки.

CNN зазначає, що замороження фронту та російський контроль над Луганською областю не є чимось складним для реалізації, адже на півдні Росія більше не просувається, а Луганщина майже цілком окупована.

Але Україна не може собі дозволити покинути Донецьку область, яка все ще значною мірою перебуває під контролем Києва і є ключовим бастіоном. Росія втратила тут вражаючу кількість солдатів, майже не отримуючи успіхів.

Якщо Росія згодом привласнить собі демілітаризовану зону, Україні потенційно доведеться оборонятися на переважно рівнинній місцевості від перегрупованої армії Росії, яка може посунути з Донбасу.

