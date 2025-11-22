Мирный план США из 28 пунктов предусматривает юридическое признание российского контроля над тремя украинскими регионами. Остальные оккупированные территории останутся за Россией, но не будут признаны.

Фактически план предусматривает выход Украины с территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Какой территориальный обмен предусмотрен в мирном плане США?

Мирный план США предусматривает отказ Украины от значительной части своей территории, в частности той, которую Россия не оккупировала.

Пункт 21 плана предусматривает юридическое признание российского суверенитета над Крымом, Донецкой и Луганской областями. В частности эти территории российскими обязуются признать США.

Нюанс лишь в том, что части Донецкой и Луганской областей, которые сейчас контролируются Киевом, станут "нейтральной демилитаризованной буферной зоной". Россия не должна размещать в этой зоне свои войска.

В то же время линия фронта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена. Россия фактически будет сохранять контроль над той частью этих областей, которую успела захватить.

Впрочем России, согласно плану, таки придется покинуть Харьковскую и Сумскую области Украины, где она имеет незначительные территориальные достижения.

CNN отмечает, что заморозка фронта и российский контроль над Луганской областью не является чем-то сложным для реализации, ведь на юге Россия больше не продвигается, а Луганщина почти полностью оккупирована.

Но Украина не может себе позволить покинуть Донецкую область, которая все еще в значительной степени находится под контролем Киева и является ключевым бастионом. Россия потеряла здесь впечатляющее количество солдат, почти не получая успехов.

Если Россия впоследствии присвоит себе демилитаризованную зону, Украине потенциально придется обороняться на преимущественно равнинной местности от перегруппированной армии России, которая может подвинуть с Донбасса.

