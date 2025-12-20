Зеленський відповів, чи є прогрес у мирних переговорах зі США

Інтенсивність зустрічей української та американської делегацій є показовою. Йдеться не лише про розмови, а й про роботу над різними документами.

Зокрема, над 20-пунктним планом, гарантіями безпеки та відновленням країни після закінчення війни. Деталі розповів Володимир Зеленський у суботу, 20 грудня, передає 24 Канал.

Дивіться також "Ми наближаємося до розв'язки": великий прогноз історика Ярослава Грицака для України на 2026 рік

Чи є прогрес у переговорах зі США?

За словами Зеленського, наразі він не бачить зі сторони Росії демонстрації бажання і готовності закінчити війну. Однак у США стверджують протилежне.

Ну, знаєте, як буває, – хоче, але не може (Росія завершити війну – 24 Канал)… Але, думаю, завдяки наполегливості наших американських партнерів зупинити російську війну вдасться,

– наголосив президент.

Він згадав про кілька зустрічей у Женеві, Маямі, Берліні. "Я радий, що був такий формат, бо гарантії безпеки нам потрібні від США та європейських колег", – додав Зеленський. Зокрема, від "коаліції охочих", а це також інші держави, як-от Канада та Японія.

Зустрічі в США продовжили 19 та 20 грудня. "На столі" вже існує 20-пунктний план, а реакцію країни-агресорки очікують.

Що пропонують американці?

Секретар РНБО Рустем Умєров також повідомив президентові, що американці наразі пропонують тристоронню зустріч у складі США, України та Росії.

Не впевнений, що може бути щось нове. У нас були зустрічі в Туреччині в такому форматі. І хоча був там результат, як-от обміни, я вважаю, що це небагато…

– зазначив Зеленський.

Попри це, якщо ймовірна зустріч розблокує обмін або призведе до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів, Україна підтримає пропозицію.

Як минула остання зустріч в Маямі?