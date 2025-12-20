Зеленський відповів, чи є прогрес у мирних переговорах зі США
- Зеленський не бачить готовності Росії завершити війну, однак американські колеги мають протилежну думку.
- Обговорюються гарантії безпеки та 20-пунктний план, США пропонують тристоронню зустріч з Україною та Росією.
Інтенсивність зустрічей української та американської делегацій є показовою. Йдеться не лише про розмови, а й про роботу над різними документами.
Зокрема, над 20-пунктним планом, гарантіями безпеки та відновленням країни після закінчення війни. Деталі розповів Володимир Зеленський у суботу, 20 грудня, передає 24 Канал.
Чи є прогрес у переговорах зі США?
За словами Зеленського, наразі він не бачить зі сторони Росії демонстрації бажання і готовності закінчити війну. Однак у США стверджують протилежне.
Ну, знаєте, як буває, – хоче, але не може (Росія завершити війну – 24 Канал)… Але, думаю, завдяки наполегливості наших американських партнерів зупинити російську війну вдасться,
– наголосив президент.
Він згадав про кілька зустрічей у Женеві, Маямі, Берліні. "Я радий, що був такий формат, бо гарантії безпеки нам потрібні від США та європейських колег", – додав Зеленський. Зокрема, від "коаліції охочих", а це також інші держави, як-от Канада та Японія.
Зустрічі в США продовжили 19 та 20 грудня. "На столі" вже існує 20-пунктний план, а реакцію країни-агресорки очікують.
Що пропонують американці?
Секретар РНБО Рустем Умєров також повідомив президентові, що американці наразі пропонують тристоронню зустріч у складі США, України та Росії.
Не впевнений, що може бути щось нове. У нас були зустрічі в Туреччині в такому форматі. І хоча був там результат, як-от обміни, я вважаю, що це небагато…
– зазначив Зеленський.
Попри це, якщо ймовірна зустріч розблокує обмін або призведе до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів, Україна підтримає пропозицію.
Як минула остання зустріч в Маямі?
Нагадаємо, 19 грудня Умєров розповів, що перед консультаціями зі США українська делегація зустрілася з європейськими колегами. Ті приєдналися до процесу в Маямі на запрошення американської сторони.
"Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом", – резюмував Умєров.
До слова, в AP писали, що вже 20 грудня Володимир Путін може відправити в Маямі Кирила Дмитрієва.