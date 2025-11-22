Подвійна пастка Кремля: політолог пояснив, навіщо Путіну потрібен план Трампа
- Мирний план Трампа вважають російською провокацією.
- Україна може використовувати дипломатію з європейськими союзниками, щоб протистояти цьому плану, не вступаючи в конфронтацію з Трампом.
Мирний план Трампа є російською провокацією, розрахованою на два сценарії: або Зеленський підтримає план і деморалізує Україну, або Трамп образиться на відмову й припинить допомогу. Але приймати його Росія не планує.
Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман пояснив 24 Каналу, що насправді у Путіна один справжній план, а Україна може уникнути цієї пастки, дипломатично затягуючи процес через європейських союзників.
Дивіться також: "У Європі панує нервозність": як Зеленський та лідери ЄС намагаються переписати план Трампа
Чому Кремль просуває документ через посередників?
Росія надіслала план США неофіційно через перемовника Кирила Дмитрієва, тоді як представники російського МЗС заперечують будь-яку причетність.
"План Путіна складається не з 28, а з одного пункту – знищення України як незалежної держави, а українців як самостійного народу. Саме заради цієї провокації все затіяно", – підкреслив політолог.
Україна може за допомогою європейських союзників та американської еліти загальмувати цю ініціативу. Історична практика показує, що такий підхід спрацьовував – і ця провокація швидко затихне.
Головне – жорстка позиція з одного боку, але без конфронтації з Трампом.
Українські лідери вже розуміють: не варто вступати в перепалки чи казати, що план божевільний. Натомість треба сказати, що план цікавий, але потребує доопрацювання. А потім приїхати до Вашингтона разом з європейцями й викласти свій план – ніби на основі трампівського, але з принципово іншими позиціями,
– зазначив Ейдман.
Що ще відомо про мирний план Трампа?
Мирний план Трампа, який оприлюднило видання Politico, складається з 28 пунктів, серед яких – скорочення чисельності ЗСУ та заборона на вступ до НАТО. Українські та європейські чиновники виступили з критикою цього документа, наголосивши, що він грає на користь Москві.
Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для консультацій у Швейцарії, доручивши її очолити Андрію Єрмаку. До складу делегації увійшли високопосадовці, серед яких Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Олег Іващенко та інші представники оборонних і безпекових структур.
Європейські країни та Україна працюють над коригуванням американської мирної ініціативи. Лідери ЄС намагаються встигнути погодити свої відповіді на запити Вашингтона до Дня подяки.