План Трампа пропонує Росії вийти з 3 областей України, – Зеленський

Дональд Трамп пропонує Москві та Києві "обмінятися" українськими територіями. ЗСУ мають вийти з Донеччини, а окупанти залишити захоплені шматочки землі у 3 регіонах.

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський заявив, що американський мирний план передбачає відхід росіян з деяких українських територій, передає 24 Канал.

Який "обмін" територіями пропонує Трамп?

Так, за задумом американців, росіяни мають відійти з окупованих частин Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Цей пункт плану розглядається.

Щодо Херсонської та Запорізької областей, то тут відхід військ не передбачається. Бойові дії мають припинитися на лінії зіткнення.

Найбільш суперечливими є позиції сторін щодо ЗАЕС та Донеччини. Росіяни хочуть увесь Донбас і зберегти контроль над Запорізької атомною електростанцією. Україна виступає проти цього.

Донеччина і ЗАЕС – "дві теми, які ми продовжуємо обговорювати", заявив президент.