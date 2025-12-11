План Трампа пропонує Росії вийти з 3 областей України, – Зеленський
- План Трампа передбачає, що російські війська повинні відійти з окупованих частин Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей.
- На Херсонщині та Запоріжжі – сторони залишаються на зайнятих позиціях.
- Україна та Росія мають суперечливі позиції щодо Донбасу і контролю над Запорізькою АЕС.
Дональд Трамп пропонує Москві та Києві "обмінятися" українськими територіями. ЗСУ мають вийти з Донеччини, а окупанти залишити захоплені шматочки землі у 3 регіонах.
Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський заявив, що американський мирний план передбачає відхід росіян з деяких українських територій, передає 24 Канал.
Який "обмін" територіями пропонує Трамп?
Так, за задумом американців, росіяни мають відійти з окупованих частин Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Цей пункт плану розглядається.
Щодо Херсонської та Запорізької областей, то тут відхід військ не передбачається. Бойові дії мають припинитися на лінії зіткнення.
Найбільш суперечливими є позиції сторін щодо ЗАЕС та Донеччини. Росіяни хочуть увесь Донбас і зберегти контроль над Запорізької атомною електростанцією. Україна виступає проти цього.
Донеччина і ЗАЕС – "дві теми, які ми продовжуємо обговорювати", заявив президент.
До слова, остання версія мирного плану США вимагає від України вивести війська з частини Донецької та Луганської областей, але не ставить такої вимоги для Росії. План передбачає створення демілітаризованої буферної зони, яка буде міжнародно визнана як територія Росії, що є неприйнятним для України.
План США також передбачає проведення в Україні виборів. Володимир Зеленський підкреслив, що готовий до цього, але союзники мають гарантувати безпеку українців на цей період.
У суботу, 13 грудня, представники США, України та Європи зустрінуться у Парижі для обговорення мирного плану США.