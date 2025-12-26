Чи піде Росія на мирний план США та України з 20 пунктів: Зеленський оцінив шанси
- Володимир Зеленський висловив сумніви щодо готовності Росії погодитися на 20-пунктний мирний план, розроблений Україною та США.
- Президент підкреслив, що Росія постійно шукає причини для відмови, і планує обговорити це з президентом США.
Володимир Зеленський висловив думку щодо того, чи погодиться Росія на 20-пунктний план, який розробили Україна та США. Президент відзначив, що Москві постійно щось не подобається у документі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час розмови із журналістами.
Що сказав Зеленський про готовність Росії йти на мирні переговори?
Володимир Зеленський зазначив, що не думає про те, чи погодиться Росія на мирний план України та США.
Чому? Тому що Росія постійно шукає причини, щоб не погоджуватись. Відповідь дуже проста,
– наголосив президент.
Він також підкреслив, що якщо Україна показує свою позицію, то вона конструктивна. А Росія не погоджується – значить тиску з боку партнерів недостатньо.
"І це також я хочу обговорити з президентом Сполучених Штатів", – резюмував Зеленський.
До речі, політолог Максим Джигун припустив в етері 24 Каналу, що США можуть вплинути на Росію та змусити її припинити війну в Україні. Це станеться, на думку експерта, якщо Росію визнають країною-спонсором тероризму, що ускладнить торгівлю з нею для інших держав.
Що говорять у Кремлі про новий варіант мирного плану?
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков 25 грудня заявив, що Кремль отримав мирний план від США. Документ передав посланець Кирило Дмитрієв після зустрічі в Маямі, і зараз російська сторона аналізує його.
Пізніше видання Axios писало, що російські представники нібито погодилися на тимчасове припинення вогню для проведення референдуму щодо територій. Водночас, за даними ЗМІ, російська сторона може вимагати коротшого терміну, ніж 60 днів, на якому наполягає Україна.
Радник ОПУ Михайло Подоляк пояснив в етері 24 Каналу, що Росія у 2026 році буде намагатися нав'язати Україні абсурдні вимоги, що суперечить мирному плану. Тому, на думку посадовця, Захід повинен ставити Росії запитання про юридичні підстави її вимог.