Це неприйнятно, – політолог назвав, які питання гальмують "мирний план"

Україна працює зі Сполученими Штатами щодо так званого "мирного плану". Є низка питань, які наша держава особливо активно відстоює. І це правильно.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що поки рано робити висновки щодо мирних переговорів. Конкретних домовленостей нема, але процес йде.

До теми "Обговорюємо майбутнє України": заяви з Маямі, де завершилася зустріч України та США

Чого очікувати далі з переговорами?

Як наголосив Фесенко, тиждень тому у Женеві українська та американська делегація узгодили 19 або 20 пунктів щодо мирного плану. Були повідомлення, що низка питань залишається відкритим. І це мали б узгоджувати на рівні лідерів.

Американці нібито пропонують варіант з фактичним визнанням 3 регіонів за Росією. Це – неприйнятно. Також говорять про відведення українських сил з Донбасу. Навряд чи хтось в Україні на таке погодиться. Також нібито відкрите питання про гарантії безпеки. Що саме? Яка конкретика? Але територіальне питання та припинення вогню – ключові питання, за якими немає остаточної згоди,

– сказав Фесенко.

Вже відомо, що американська делегація згодом буде їхати до Росії. І там можливі два варіанти розвитку ситуації. Або ж вони зможуть порозумітися, а 2 – 3 пункти залишатимуться відкритими, що вкрай малоймовірно. Або ж Росія почне вписувати свої різні "хотілки".

Путін, ймовірно, захоче зустрітися з Трампом. І вже вдвох виробити спільний "мирний план",

– вважає Фесенко.

Що відомо про нещодавні мирні переговори?