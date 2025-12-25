Деякі документи вже готові, – Зеленський про мирний план
- Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона разом з американською працює над вдосконаленням мирного плану для України, і деякі документи вже готові.
- Президент підкреслив важливість подальшої роботи над сенсативними питаннями мирного плану, зазначаючи, що Київ і Вашингтон мають розуміння, як забезпечити його реалізацію.
Володимир Зеленський розкрив деталі вдосконалення мирного плану для України. Роботу над документом ведуть українська сторона разом з американською.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 25 грудня.
Що Зеленський розповів про роботу над мирним планом?
Володимир Зеленський розповів, що секретар РНБО Рустем Умєров 25 грудня ще буде говорити з американською командою стосовно мирного плану для України.
Важливо, якщо в нас вийде організувати те, про що ми говорили сьогодні. І вже готові деякі документи. Я бачу, що вони готові майже повністю – деякі документи готові,
– зазначив глава держави.
Президент підкреслив, що щодо сенсативних питань у мирному плані ще необхідно провести роботу, але у Києва та Вашингтона є розуміння, як це все забезпечити.
"Найближчі тижні теж можуть бути інтенсивними. Дякую, Америко! І дякую всім, хто продовжує свій тиск на Росію заради того, щоб там зрозуміли на сто відсотків, що затягування війни буде мати жорсткі наслідки для них – для Росії", – резюмував український очільник.
До речі, політолог Ігор Рейтерович заявив в етері 24 Каналу, що з огляду ситуації, в якій зараз перебуває Україна, новий варіант мирного плану за деякими пунктами є більш-менш прийнятним для нашої країни. Водночас, на думку експерта, ледь не до кожного пункту можна висунути якісь зауваження або запропонувати поправки.
Що було у мирному плані, про який Зеленський розповів журналістам?
Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами розкрив зміст нової версії мирного плану, який складається з 20 пунктів. Окрім базового документа, є також окремі додатки за напрямками.
У самому мирному плані є пункти стосовно угоди про ненапад, гарантії безпеки, зменшення чисельності ЗСУ у мирний час до 800 тисяч осіб, вибори, дата вступу в ЄС тощо. Найскладнішими, за словами президента, залишаються питання територій та Запорізької АЕС.
Цікаво, що прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков 25 грудня підтвердив, що Кремль отримав драфт мирного плану після зустрічі посланця Путіна Кирила Дмитрієва з представниками США в Маямі. Наразі документ перебуває на етапі аналізу, а подальші переговори, за словами Пєскова, залежатимуть від рішень президента Росії.