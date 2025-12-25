Некоторые документы уже готовы, – Зеленский о мирном плане
- Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона вместе с американской работает над совершенствованием мирного плана для Украины, и некоторые документы уже готовы.
- Президент подчеркнул важность дальнейшей работы над сенсативными вопросами мирного плана, отмечая, что Киев и Вашингтон имеют понимание, как обеспечить его реализацию.
Владимир Зеленский раскрыл детали совершенствования мирного плана для Украины. Работу над документом ведут украинская сторона вместе с американской.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 25 декабря.
К теме Несколько сотен миллиардов долларов: Зеленский оценил сумму убытков от войны
Что Зеленский рассказал о работе над мирным планом?
Владимир Зеленский рассказал, что секретарь СНБО Рустем Умеров 25 декабря еще будет говорить с американской командой относительно мирного плана для Украины.
Важно, если у нас получится организовать то, о чем мы говорили сегодня. И уже готовы некоторые документы. Я вижу, что они готовы почти полностью – некоторые документы готовы,
– отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что по сенсативным вопросам в мирном плане еще необходимо провести работу, но у Киева и Вашингтона есть понимание, как это все обеспечить.
"Ближайшие недели тоже могут быть интенсивными. Спасибо, Америка! И спасибо всем, кто продолжает свое давление на Россию ради того, чтобы там поняли на сто процентов, что затягивание войны будет иметь жесткие последствия для них – для России", – резюмировал украинский глава.
Кстати, политолог Игорь Рейтерович заявил в эфире 24 Канала, что учитывая ситуацию, в которой сейчас находится Украина, новый вариант мирного плана по некоторым пунктам является более-менее приемлемым для нашей страны. В то же время, по мнению эксперта, едва ли не к каждому пункту можно выдвинуть какие-то замечания или предложить поправки.
Что было в мирном плане, о котором Зеленский рассказал журналистам?
Владимир Зеленский во время встречи с журналистами раскрыл содержание новой версии мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Кроме базового документа, также отдельные приложения по направлениям.
В самом мирном плане есть пункты относительно соглашения о ненападении, гарантии безопасности, уменьшение численности ВСУ в мирное время до 800 тысяч человек, выборы, дата вступления в ЕС и тому подобное. Самыми сложными, по словам президента, остаются вопросы территорий и Запорожской АЭС.
Интересно, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 25 декабря подтвердил, что Кремль получил драфт мирного плана после встречи посланника Путина Кирилла Дмитриева с представителями США в Майами. Сейчас документ находится на этапе анализа, а дальнейшие переговоры, по словам Пескова, будут зависеть от решений президента России.