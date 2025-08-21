Дипломат Огризко озвчив, як ефективно реалізувати ідею розміщення миротворців в Україні
- Дипломат Володимир Огризко пропонує розмістити миротворчі війська вздовж міжнародно визнаних кордонів України для стримування агресії Росії.
- Велика Британія готова відправити своє військо в Україну після завершення бойових дій, а Німеччина участь свого військового контингенту не розглядає.
- США не планують присутність своїх солдатів в Україні, але можуть надати інші форми захисту.
Тільки те, що дійсно має велику військову міць, може бути основним елементом гарантій безпеки для України. У кожної держави, яка є партнером нашої країни й готова їй допомагати, є свої певні можливості, вони у союзників відрізняються.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках та дипломат Володимир Огризко, підкресливши, що не можна, наприклад, від Фінляндії очікувати того, на що здатна Велика Британія чи Франція (держави, які володіють ядерним арсеналом).
Гарантії безпеки: які вони мають бути?
Україна в разі укладанням мирної угоди повинна мати гарантії безпеки. Один зі способів забезпечити її захист у післявоєнний період та стримувати надалі Росію від збройної агресії є розміщення іноземного військового контингенту. Першими про таку можливість заговорили Велика Британія та Франція.
"Ідею розміщення миротворчих військ в Україні можна реалізувати. Моя ідея полягає в іншому: щоб їх розмістити вздовж міжнародно визнаних кордонів України, а для цього Росія буде змушена відповзти з окупованих територій. Має бути вибудований оборонний вал від Норвегії до Болгарії. Мають бути зосереджені війська, включаючи тактичну ядерну зброю", – озвучив Огризко.
Саме таким чином, за переконанням дипломата, можна стримувати в майбутньому агресора. Інші варіанти, на його думку, неефективні. Огризко зауважив на тому, що якщо Путін хвалиться, що розмістить ядерну зброю на території Білорусі, то має бути дзеркальна відповідь на це з боку США та Європи.
Він нагадав, як нещодавно Трамп показав гарний приклад, коли на погрози Медведєва розв'язати війну з США відповів розміщенням американських атомних підводних човнів. Тоді американський лідер публічно запевнив, що Штати готові до ядерної війни з Росією. Зазначимо, що днями Трамп висловився і щодо участі США в гарантіях безпеки для нашої держави.
Він сказав, що знайде форму, яким чином допомагатиме Україні. Кожна держава у цій системі гарантування безпеки Україні знайде свою роль. Якщо це буде прописано у конкретній площині, а не як загальна розмова, тоді будуть реальні гарантії,
– наголосив Огризко
Миротворча місія в Україні: чи готові союзники надіслати війська?
Президент США Дональд Тамп заявив, що після завершення війни Сполучені Штати нададуть Україні гідний захист, але озвучив, що присутність там американських військ не передбачається.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі запевнив, що його країна готова стати гарантом безпеки для нашої держави й відправити сюди свої війська. Зробити це планується одразу після завершення бойових дій на території України.
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал озвучив, що Естонія не буде стояти осторонь і уряд країни розглядає можливість зосередження на території України своїх солдатів. Однак там заявили, що деталі цього процесу будуть обговорюватися після ймовірної зустрічі Зеленського і Путіна.
Уряд Німеччини участь свого військового контингенту в миротворчій місії в Україні не розглядає. Очільник МЗС країни Йоганн Вадефуль заявив, що це стало б занадто великим навантаженням.