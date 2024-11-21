Може бути репетицією ядерного удару: про що свідчить запуск Росією міжконтинентальної балістики

Росія 21 листопада вперше вдарила по території України міжконтинентальною балістичною ракетою. Ймовірно, Кремль запустив РС-26 "Рубеж", і це може бути репетицією ядерного удару.

Разом з тим, варто наголосити, що РС-26 "Рубеж" – експериментальна ракета, яку не запускали у серійне виробництво. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Росія може репетирувати ядерний удар по Україні

Ворог 21 листопада вперше запустив по території України міжконтинентальну балістичну ракету (МБР). Як пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела, Росія запустила РС-26 "Рубеж", і вдарила нею по Дніпру.

В інтерв'ю Radio NV головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, що будь-яка міжконтинентальна балістична ракета призначена для завдання ядерного удару. Тому повідомлення про те, що окупанти розгортали на полігоні у Капустиному Яру установку РС-26 "Рубеж" – дуже серйозне, адже, якщо ворог не здійснює пуск у напрямку Камчатки, де й проходять випробування, то це фактично, за словами Каткова, є репетицією ядерного удару.

Таку ж позицію висловили й журналісти Defense Express. У матеріалі мовиться, що використання міжконтинентальної балістичної ракети може свідчити про репетицію ядерного удару.

Враховуючи те, що РС-26 "Рубеж", а тим паче міжконтинентальні балістичні ракети (наприклад, "Тополь" чи "Ярс"), призначені для доставки зброї масового ураження, це означає лише те, що Росія провела демонстрацію можливості ядерного удару,

– мовиться у матеріалі.

Варто також наголосити, що ворог вже використовував крилаті ракети Х-55 із масогабаритними макетами ядерних зарядів. Ймовірно, МБР, яку ворог запустив по Дніпру, також могла бути оснащена імітаторами бойових блоків.

За словами Каткова, "Рубеж" – ракета, яка повинна бути носієм саме ядерного заряду, однак теоретично бойову частину можуть замінити на фугасну. Разом з тим, він додає, що "немає сенсу для ракети навіть середньої дальності створювати осколково-фугасну бойову частину", адже "вона коштує дуже дорого, а ефект буде дуже маленьким".

Напередодні у ЗМІ активно обговорювали, що Росія може готувати потужний удар по території України. На тлі цього низка посольств припинила роботу. Втім, низка посольств не піддалася на провокації й продовжила роботу у звичному режимі.