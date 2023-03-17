Суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна через ситуацію в Україні.

Крім Путіна, палата досудового провадження II видала ордери на арешт Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента Росії у справах дитини. Про це мовиться в пресрелізі МКС.

До речі Генпрокурор пояснив, що дасть ордер на арешт Путіна

Ордер видали через депортацію дітей

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину. Зокрема, незаконної депортації переміщення дітей із окупованих територій України до Росії.

У суді наголосили, є достатньо підстав вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації. Це завдало шкоди українським дітям.

Спочатку ордер мав бути таємним

Окремо зазначили, що ордери на арешт є таємними – задля захисту потерпілих і свідків, а також з метою забезпечення розслідування. Проте депортації відбувається досі, тому потрібно проінформованість громадськості. У Палаті додали, це може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів.

В інтересах правосуддя уповноважити Секретаріат оприлюднити наявність ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видані ордери, і міри відповідальності, встановлені Палатою,

– мовиться у повідомленні.

Ордери видали на підставі клопотань, які прокуратура подала 22 лютого 2023 року.

Реакція України

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що відповідне рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі є лише початком. Рано чи пізно глава терористичної держави відповість за всі злочини російських окупантів в Україні.

В Офісі генпрокурора пояснили, що відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. Крім того, світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку.

Як відреагували в Росії

Речниця МЗС Росії Марія Захарова каже, мовляв, рішення Міжнародного кримінального суду для Росії не мають жодного значення.

Запевняє, що Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань щодо нього не несе. Тому у Кремлі сподіваються, що юридичної відповідальності уникнуть.