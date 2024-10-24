Мали заарештувати Путіна: МКС офіційно визнав Монголію порушницею Римського статуту
Джерело:Міжнародний кримінальний суд
Міжнародний кримінальний суд засудив дії Монголії, яка не заарештувала Владіміра Путіна під час його візиту. Відтак, країна стала на заваді роботи МКС та порушила Римський статут.
Про це мовиться в офіційній заяві Міжнародного кримінального суду, опублікованій у пресслужбі. Нині дії Монголії розглядатиме Асамблея держав-учасниць.
Дивіться також Спецоперація Кремля: істинна причина, чому Путін їздив у Монголію
Монголію офіційно визнали порушницею Римського статуту
Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду офіційно визнала, що Монголія порушила зобов'язання як держава-учасниця Римського статуту, не заарештувавши Владіміра Путіна за ордером МКС. Через відмову заарештувати російського диктатора та воєнного злочинця Монголія стала на заваді та перешкоджала МКС здійснювати свої функції.
У пресслужбі МКС наголосили, що імунітет країни не дозволяє їй ігнорувати ордер на арешт, а відтак – Монголія порушила Римський статут. У заяві мовиться, що держави-учасниці та ті, хто визнає юрисдикцію Суду, зобов'язані заарештовувати та видавати тих, на кого є ордер на арешт, попри офіційну посаду чи громадянство.
Крім того, Римський статут передбачає, що держави-учасниці повинні повністю співпрацювати з МКС, щоб підтримувати його мандат.
З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом Палата вважала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць,
– заявили в МКС.
Варто наголосити, що максимальне покарання за порушення Римського статуту – це позбавлення процедурних можливостей до права пропонувати кандидатури нових суддів МКС. Разом з тим, до МКС у 2024 році вперше обрали представника від Монголії, і термін його повноважень – 9 років.
Нагадаємо, що Путін прибув до Монголії з офіційним візитом 2 вересня. Це була перша поїздка російського президента до країни, де ратифіковано Римський статут.