Должны были арестовать Путина: МУС официально признал Монголию нарушительницей Римского статута

Международный уголовный суд осудил действия Монголии, которая не арестовала Владимира Путина во время его визита. Следовательно, страна помешала работе МУС и нарушила Римский статут.

Об этом говорится в официальном заявлении Международного уголовного суда, опубликованном в пресс-службе. Сейчас действия Монголии будет рассматривать Ассамблея государств-участников.

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Монголию официально признали нарушительницей Римского статута

Палата предварительного производства II Международного уголовного суда официально признала, что Монголия нарушила обязательства как государство-участник Римского статута, не арестовав Владимира Путина по ордеру МУС. Из-за отказа арестовать российского диктатора и военного преступника Монголия стала помехой и препятствовала МУС осуществлять свои функции.

В пресс-службе МУС отметили, что иммунитет страны не позволяет ей игнорировать ордер на арест, а затем – Монголия нарушила Римский статут. В заявлении говорится, что государства-участники и те, кто признает юрисдикцию Суда, обязаны арестовывать и выдавать тех, на кого есть ордер на арест, несмотря на официальную должность или гражданство.

Кроме того, Римский статут предусматривает, что государства-участники должны полностью сотрудничать с МУС, чтобы поддерживать его мандат.

Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с Судом Палата посчитала необходимым передать этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников,

– заявили в МУС.

Стоит отметить, что максимальное наказание за нарушение Римского статута – это лишение процедурных возможностей до права предлагать кандидатуры новых судей МУС. Вместе с тем, в МУС в 2024 году впервые избрали представителя от Монголии, и срок его полномочий – 9 лет.

Напомним, что Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Это была первая поездка российского президента в страну, где ратифицирован Римский статут.