Демобілізація, призов студентів і списки роботодавців: якою буде мобілізація в грудні 2023

Новий місяць спротиву російській агресії – грудень-2023 – не передбачає значних змін у процесі мобілізації. Втім, безумовно, матиме свої особливості. Про них детальніше читайте в матеріалі 24 Каналу.

Триває національний спротив російській агресії. Україні для захисту від окупантів необхідні всі наявні ресурси. В нашій державі діє воєнний стан, а Верховна Рада вже вдев'яте його продовжила на 90 днів – до 14 лютого 2024 року. Відповідно до цього рішення в країні діє і загальна мобілізація.

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Хто підлягає мобілізації в грудні 2023 року

Обов'язково:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК.

Добровільно:

жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я;

призовники віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом;

люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини, будуть служити за місцем проживання.

Чи мобілізують студентів 30+

У грудні 2023 року вони підлягатимуть мобілізації та залишатимуться в аудиторіях та бібліотеках, щоб гризти граніт науки. Проте, народні депутати вже розробляють закони про мобілізацію цих осіб, а фахові юристи шукають обґрунтування того, чому мобілізація студентів категорії 30+ не буде порушувати конституційне право на освіту.

Крім того, народні обранці готують ще декілька сюрпризів та планують:

законодавчо зняти вікове обмеження на добровільне проходження військової служби,

зменшити призовний вік (закон ухвалено, але його досі не підписав президент),

розв'язати питання здобувачів другої освіти та заочників, а також скасувати термін "обмежена придатність".

У наступні тижні (або місяці) має врешті повноцінно запрацювати єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних українців і українок – "Оберіг", а також стартувати, анонсована Мінцифри, "смарт-мобілізація".

Також незабаром має бути законодавчо оформлене питання демобілізації бійців після 36 місяців безперервної служби, звільнених з полону, тих бійців, що отримали інвалідність тощо.

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За словами члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, нині готується великий законопроєкт, що має узгодити всі ці спірні питання. Є великі сумніви, що він "зачепить" мобілізацію в грудні 2023 року. Сам депутат каже, що на початок грудня планується лише перше читання, проте, без сумнівів, це стане дороговказом для мобілізації вже у 2024 році.

Три типи повісток: хто й де має право вручати

Підставою для мобілізації є отримання повістки. В грудні 2023 року цей процес не зміниться й військовозобов’язані так само отримуватимуть три типи повісток:

Для уточнення облікових даних,

Для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Ця повістка підписана начальником ТЦК та СП і вимагає пройти медичний огляд, до повістки додається спеціальна картка дослідження та медичного обстеження, в яку буде внесено висновок ВЛК щодо придатності до військової служби, непридатності або обмеженої придатності.

Мобілізаційне розпорядження (видається військовозобов'язаному вже після того, як медкомісія визнала його придатним для військової служби).

Четвертий тип повісток – про призов на строкову військову службу в умовах воєнного стану не вручається.

Повістку може вручити не лише посадова особа ТЦК та СП, але також і представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема, закладів освіти. Сам процес вручення повістки може відбутися будь-де, адже законом конкретне місце не визначено, чим співробітники ТЦК та СП активно користуються.

До 1 грудня 2023 року всі роботодавці в Україні відповідно до правил військового обліку, затверджених постановою Кабінету Міністрів №1487,військовозобов’язаних і резервістів до ТЦК та СП. Це робиться для уточнення даних і звіряння списків.

Ці списки мають подавати також:

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, що ведуть облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці;

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які ведуть облік своїх працівників. Або якщо це заклад освіти, то своїх здобувачів освіти.

Хто має право на відстрочку

Перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, було розширено в серпні 2023 року, з того часу він не зазнав змін і наразі містить в собі такі основні категорії:

Працівники, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Багатодітні батьки та батьки-одинаки.

Особи з інвалідністю I – III груп, а також особи, які є опікунами осіб з інвалідністю / недієздатних осіб.

Чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I - II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією.

Особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, що наразі не досягли 18-річного віку, включаючи опікунів, піклувальників, усиновителів та прийомних батьків.

Особи, які доглядають за ріднею з тяжкими хворобами/інвалідністю I – II груп, та які потребують постійного догляду.

Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони.

Особи, які втратили (смерть / зникли безвісти) близьких родичів під час їхньої участі в Антитерористичній операції (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).

Кому дозволено виїзд за кордон

На час дії воєнного стану в Україні введено заборону на виїзд за кордон. Вона поширюється на військовозобов'язаних громадян України, які відповідають віковим обмеженням – чоловіки віком до 18 років і після 60 років та жінки медичних спеціальностей, які стали на воєнний облік.

При цьому обмеження на виїзд розповсюджуються на жінок, які обіймають посади в уряді, та народних депутатів.

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Законом передбачені виключення, які дозволяють виїзд наступним категоріям:

особам, які з медичних причин отримали дозвіл на виїзд (через стан здоров'я),

за сімейними обставинами,

за професією,

волонтерам з метою допомоги ЗСУ,

держслужбовцям.

Рекрутингові компанії та зміни в призові

Зміни в призові анонсував секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі The Guardian.

Деякі люди налякані, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть займатися іншою діяльністю. Тепер у нас новий міністр із новим підходом,

– сказав Данілов.

Секретар РНБО запевняє, що відтепер кожен в армії зможе займатися тим, чим вміє. Тож Україна хоче використовувати комерційні рекрутингові компанії, які мали б сприяти проведенню цілеспрямованого призову та поповненню лав призовників.

Таку мобілізацію Данілов назвав дещо "гнучкішою".

"Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди будуть заявлятися на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі, й так далі", – додав посадовець.

Ймовірно, що грудень 2023 року може стати останнім місяцем, коли діяли старі правила загальної мобілізації. Вже з 2024 року Верховна Рада може схвалити, а президент підписати нові закони, що кардинально змінять всі "правила гри" та суттєво розширять перелік тих, хто має стати до зброї для захисту Батьківщини.

Втім, у парламенті говорять, що вже до кінця цього року нададуть комплексний документ, який має врегулювати питання, що робити з людьми, які вже два роки воюють без ротації, як можуть демобілізувати людей з 1 та 2 групами інвалідності, як демобілізувати колишніх військовополонених і військових з онкологією.