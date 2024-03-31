Мобілізація у квітні: коли повістка вважається недійсною
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язані можуть отримати повістку, однак є певні нюанси, коли вона вважається недійсною.
Відповідно до законодавства України, повістка, яка заповнена не правильно, може бути визнана недійсною. Проте незначна помилка не є причиною для того, щоб не з'являтись у ТЦК, передає 24 Канал.
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Існує кілька поважних причин
У повістці мають бути прописані: прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного; адреса реєстрації чи місце фактичного проживання; дата, час й адреса військкомату, куди має з'явитися українець; номер і дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки; дата видачі та підпис особи, яка видала повістку; мокра печатка.
Також повинен бути вказаний номер і посада керівника районного або місцевого ТЦК та СП / органу Служби безпеки, підрозділу Служби зовнішньої розвідки / виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради.
У разі отримання повістки призовник може відмовитись від неї, якщо має поважну причину. Серед них:
- якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);
- повістку вручає не уповноважена на це особа;
- немає печатки / підпису комісара ТЦК та СП.
Водночас у разі відмови підписати документ про вручення, співробітник військкомату повинен скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків.
Хто отримуватиме повістки у квітні 2024 року
- Підставою для мобілізації у квітні 2024 року залишається повістка. Після її вручення військовозобов'язаному необхідно обов'язково прибути у ТЦК і СП.
- Повноваження вручати повістки військовозобов'язаним українцям мають не тільки представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Таке право також мають: представники органів місцевого самоврядування; керівники підприємств, установ, організації, де працює військовозобов’язаний незалежно від форми власності та підпорядкування; керівники закладів освіти; управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ); посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (необов'язково керівники).
- Під час мобілізації є декілька категорій людей, які не можуть вручити повістку військовозобов'язаним. Серед них зокрема: поліцейські; військовослужбовці (в тому числі представники ТрО); посадові особи Державної прикордонної служби України.