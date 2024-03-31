Відповідно до законодавства України, повістка, яка заповнена не правильно, може бути визнана недійсною. Проте незначна помилка не є причиною для того, щоб не з'являтись у ТЦК, передає 24 Канал.

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Існує кілька поважних причин

У повістці мають бути прописані: прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного; адреса реєстрації чи місце фактичного проживання; дата, час й адреса військкомату, куди має з'явитися українець; номер і дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки; дата видачі та підпис особи, яка видала повістку; мокра печатка.

Також повинен бути вказаний номер і посада керівника районного або місцевого ТЦК та СП / органу Служби безпеки, підрозділу Служби зовнішньої розвідки / виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради.

У разі отримання повістки призовник може відмовитись від неї, якщо має поважну причину. Серед них:

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена на це особа;

немає печатки / підпису комісара ТЦК та СП.

Водночас у разі відмови підписати документ про вручення, співробітник військкомату повинен скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків.

Хто отримуватиме повістки у квітні 2024 року