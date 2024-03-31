Мобилизация в апреле: когда повестка считается недействительной

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные могут получить повестку, однако есть определенные нюансы, когда она считается недействительной.

В соответствии с законодательством Украины, повестка, которая заполнена неправильно, может быть признана недействительной. Однако незначительная ошибка не является причиной для того, чтобы не появляться в ТЦК, передает 24 Канал.

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Существует несколько уважительных причин

В повестке должны быть прописаны: фамилия, имя и отчество военнообязанного; адрес регистрации или место фактического проживания; дата, время и адрес военкомата, куда должен явиться украинец; номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки; дата выдачи и подпись лица, выдавшего повестку; мокрая печать.

Также должен быть указан номер и должность руководителя районного или местного ТЦК и СП / органа Службы безопасности, подразделения Службы внешней разведки / исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

В случае получения повестки призывник может отказаться от нее, если имеет уважительную причину. Среди них:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

нет печати / подписи комиссара ТЦК и СП.

В то же время в случае отказа подписать документ о вручении, сотрудник военкомата должен составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей.

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