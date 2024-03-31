Мобилизация в апреле: когда повестка считается недействительной
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные могут получить повестку, однако есть определенные нюансы, когда она считается недействительной.
В соответствии с законодательством Украины, повестка, которая заполнена неправильно, может быть признана недействительной. Однако незначительная ошибка не является причиной для того, чтобы не появляться в ТЦК, передает 24 Канал.
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Существует несколько уважительных причин
В повестке должны быть прописаны: фамилия, имя и отчество военнообязанного; адрес регистрации или место фактического проживания; дата, время и адрес военкомата, куда должен явиться украинец; номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки; дата выдачи и подпись лица, выдавшего повестку; мокрая печать.
Также должен быть указан номер и должность руководителя районного или местного ТЦК и СП / органа Службы безопасности, подразделения Службы внешней разведки / исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.
В случае получения повестки призывник может отказаться от нее, если имеет уважительную причину. Среди них:
- если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);
- повестку вручает не уполномоченное на это лицо;
- нет печати / подписи комиссара ТЦК и СП.
В то же время в случае отказа подписать документ о вручении, сотрудник военкомата должен составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей.
Кто будет получать повестки в апреле 2024 года
- Основанием для мобилизации в апреле 2024 года остается повестка. После ее вручения военнообязанному необходимо обязательно прибыть в ТЦК и СП.
- Полномочия вручать повестки военнообязанным украинцам имеют не только представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Такое право также имеют: представители органов местного самоуправления; руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения; руководители учебных заведений; управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД); должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (необязательно руководители).
- Во время мобилизации есть несколько категорий людей, которые не могут вручить повестку военнообязанным. Среди них в частности: полицейские; военнослужащие (в том числе представители ТрО); должностные лица Государственной пограничной службы Украины.