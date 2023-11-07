Роби те, до чого народжений: адвокат пояснив, для чого потрібна смартмобілізація

Міноборони планує перезавантажити структуру, й окремий акцент робитиметься на зміні процесу мобілізації. Окремим кроком на цьому шляху стане запровадження смартмобілізації.

Адвокат і керівник Чугуївської правозахисної групи Роман Лихачов проаналізував концепцію військової кадрової політики оборонного відомства до 2028 року. Ідея полягає у тому, щоб дати добровольцям вибір професії.

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Що таке смартмобілізація

Мінцифри разом з Міноборони намагаються шукати цифрові варіанти мобілізації, за допомогою яких можна уникнути таких проблем, як бюрократія чи корупція. Станом на зараз ДБР веде понад 100 справ щодо зловживань у ТЦК. Держава прагне за допомогою мобільних додатків та цифрових систем залучати громадян – кроком до цього має стати смартмобілізація.

Смартмобілізація передбачає таку гарну ідею: особа самостійно буде обирати професію для майбутньої служби в армії. Багатьох зупиняє перед службою в армії, хоча є вмотивованими, те, що він може опинитися на будь-якій посаді,

– пояснює адвокат.

Роман Лихачов приводить як приклад ситуацію, коли людина хоче бути оператором БпЛА. Така особа спочатку проходить співбесід, рекрутинговий набір, направляється на навчання, а вже потім розпочинає службу.

Однак аналізуючи концепцію виникає питання, що робити з неполярними професіями. Якщо говорити про службу у піхоті та штурмових підрозділах, то ці професії не мають значного попиту. Однак вони потрібні ледь не найбільше.

Для чого потрібна смартмобілізація

Раніше Валерій Залужний у статті The Economist назвав 5 пріоритетів України у війні проти Росії. Один із них – необхідність нарощувати резерви нашого війська. Україна активно намагається розв'язувати всі проблеми.

У Міноборони планують приблизно через місяць-два запустити проєкт смартмобілізації населення. Це зроблено для того, аби людина могла відчувати себе ефективною і розуміла, які в неї є навички. Перший експеримент реалізується на можливості мобілізуватися як оператор дронів.

Окремо бригада "Азов" у співпраці з Work.ua вже оголосили про початок рекрутингової кампанії під гаслом "Війську потрібні різні професії". На найбільшому в Україні сайті пошуку роботи з'явилися вакансії в "Азов".