Делай то, к чему рожден: адвокат объяснил, для чего нужна смартмобилизация

Минобороны планирует перезагрузить структуру и отдельный акцент будет делаться на изменении процесса мобилизации. Отдельным шагом на этом пути станет введение смартмобилизации.

Адвокат и руководитель Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев проанализировал концепция военной кадровой политики оборонного ведомства к 2028 году. Идея состоит в том, чтобы дать добровольцам выбор профессии.

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Что такое смартмобилизация

Минцифры вместе с Минобороны пытаются искать цифровые варианты мобилизации, с помощью которых можно избежать таких проблем, как бюрократия или коррупция. На данный момент ДБР ведет более 100 дел по злоупотреблениям в ТЦК. Государство стремится посредством мобильных приложений и цифровых систем привлекать граждан – шагом к этому должна стать смартмобилизация.

Смартмобилизация предполагает такую хорошую идею: личность самостоятельно будет выбирать профессию для будущей службы в армии. Многих останавливает перед службой в армии, хотя мотивированы, то, что он может оказаться на любой должности,

– объясняет адвокат.

Роман Лихачев приводит в пример ситуацию, когда человек хочет быть оператором БПЛА. Такое лицо сначала проходит собеседование, рекрутинговый набор, направляется на обучение, а потом начинает службу.

Однако анализируя концепцию возникает вопрос, что делать с неполярными профессиями. Если говорить о службе в пехоте и штурмовых подразделениях, то эти профессии не пользуются значительным спросом. Однако они нужны едва ли не больше всего.

Для чего нужна смартмобилизация

Ранее Валерий Залужный в статье The Economist назвал пять приоритетов Украины в войне против России. Один из них – необходимость наращивать резервы нашего войска. Украина активно пытается решить все проблемы.

В Минобороны планируют примерно через месяц-два запустить проект смартмобилизации популяция. Это сделано для того, чтобы человек мог чувствовать себя эффективным и понимал, какие у него есть навыки. Первый эксперимент реализуется на возможности мобилизоваться как оператор дронов.

Отдельно бригада "Азов" в сотрудничестве с Work.ua уже объявили о начало рекрутинговой кампании под лозунгом "Войску нужны разные профессии". На крупнейшем в Украине сайте поиска работы появились вакансии в "Азове".