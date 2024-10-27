Кого з чоловіків не мобілізують восени 2024 року

В Україні продовжено воєнний час до 9 листопада. Чоловіки від 25 до 60 років можуть бути призвані до лав ЗСУ. Втім, залишаються категорії громадян, яких не мобілізують.

Навесні запрацював новий закон про мобілізацію, який вніс певні корективи щодо призову до армії окремих осіб.

Дивіться також Які існують правила вручення повісток: адвокати дали повне пояснення

Кого не можуть мобілізувати

В Україні не можуть мобілізувати чоловіків віком до 25 і понад 60 років, а також осіб, визнаних непридатними і виключених з військового обліку.

Слід зауважити, що чоловіків від 18 до 25 років теж призивають, але за певних умов. Якщо вони:

пройшли строкову службу у мирний час;

закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримали певну військово-облікову спеціальність;

"обмежено придатні", тобто визнані військово-лікарською комісією як непридатні до строкової служби у мирний час та придатні у воєнний час.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про демобілізацію чоловіків віком 18-25 років, яких визнали "обмежено придатними" у воєнний час до скасування цього статусу.

Крім того, мобілізація жінок в Україні відбувається лише добровільно.

Також відстрочку від призову мають: