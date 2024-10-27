Кого з чоловіків не мобілізують восени 2024 року
В Україні продовжено воєнний час до 9 листопада. Чоловіки від 25 до 60 років можуть бути призвані до лав ЗСУ. Втім, залишаються категорії громадян, яких не мобілізують.
Навесні запрацював новий закон про мобілізацію, який вніс певні корективи щодо призову до армії окремих осіб.
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Кого не можуть мобілізувати
В Україні не можуть мобілізувати чоловіків віком до 25 і понад 60 років, а також осіб, визнаних непридатними і виключених з військового обліку.
Слід зауважити, що чоловіків від 18 до 25 років теж призивають, але за певних умов. Якщо вони:
- пройшли строкову службу у мирний час;
- закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримали певну військово-облікову спеціальність;
- "обмежено придатні", тобто визнані військово-лікарською комісією як непридатні до строкової служби у мирний час та придатні у воєнний час.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про демобілізацію чоловіків віком 18-25 років, яких визнали "обмежено придатними" у воєнний час до скасування цього статусу.
Крім того, мобілізація жінок в Україні відбувається лише добровільно.
Також відстрочку від призову мають:
- громадяни з інвалідністю І-ІІІ ступенів або непридатні до військової служби;
- чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- батько-одинак та мати-одиначка, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;
- чоловіки та жінки — опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);
- чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину (18-23 років) з інвалідністю I або II групи;
- чоловіки та жінки — усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (віком до 18 років);
- чоловіки та жінки, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду;
- чоловіки та жінки, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- опікуни людини з інвалідністю, яка недієздатна; ті, хто доглядають за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду — якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд;
- один з подружжя, жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітні військовослужбовиці;
- чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти. До близьких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра;
- студенти та викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладів, здобувачі фахової передвищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти (лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі);
- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, якщо вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки незалежно від наявності в них вченого звання або наукового ступеня;
- громадяни, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях;
- народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;