Кого из мужчин не мобилизуют осенью 2024 года

В Украине продлено военное время до 9 ноября. Мужчины от 25 до 60 лет могут быть призваны в ряды ВСУ. Впрочем, остаются категории граждан, которых не мобилизуют.

Весной заработал новый закон о мобилизации, который внес определенные коррективы по призыву в армию отдельных лиц.

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Кого не могут мобилизовать

В Украине не могут мобилизовать мужчин в возрасте до 25 и более 60 лет, а также лиц, признанных непригодными и исключенных из воинского учета.

Следует заметить, что мужчин от 18 до 25 лет тоже призывают, но при определенных условиях. Если они:

прошли срочную службу в мирное время;

закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили определенную военно-учетную специальность;

"ограниченно годны", то есть признаны военно-врачебной комиссией как непригодные к срочной службе в мирное время и пригодные в военное время.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о демобилизации мужчин в возрасте 18 – 25 лет, которых признали "ограниченно годными" в военное время до отмены этого статуса.

Кроме того, мобилизация женщин в Украине происходит только добровольно.

Также отсрочку от призыва имеют: