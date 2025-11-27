Укр Рус
Новини України Мобілізація після 50 років: що зміниться з 1 грудня і кого це стосується
27 листопада, 18:08
3

Мобілізація після 50 років: що зміниться з 1 грудня і кого це стосується

Поліна Буянова
Основні тези
  • Мобілізація для осіб старших за 50 років проходить на тих самих умовах, що й для інших, але їх зазвичай не відправляють на передову.
  • Чоловіків 55+ частіше залучають до тилових посад, таких як логісти та водії.

Відповідно до чинного законодавства, загальній мобілізації в Україні підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Однак процес призову українців після 50 років має свої особливості.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю начальника РТЦК та СП Києва Ларису Козак.

Як відбувається призов на службу після 50?

Мобілізація для осіб, старших за 50 років, відбувається на тих самих умовах, що й для інших категорій. У разі отримання повістки вони мають прийти до ТЦК та пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Важливо! Якщо чоловік має необхідну військову спеціальність і визнається придатним за станом здоров'я, його можуть призвати до служби навіть у 58 – 59 років.

Втім, варто зауважити, що таких військовозобов'язаних зазвичай не відправляють на передову чи до штурмових підрозділів. Мобілізація чоловіків 55+ здебільшого спрямована на укомплектування підрозділів забезпечення, тож після досягнення цього віку їх частіше залучають до служби в тилу.

Лариса Козак також підтвердила, що цю категорію військовозобов'язаних скеровують на посади логістів, водіїв та тиловиків.

Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади, 
– додала посадовиця.

Мобілізації в Україні: останні новини

  • Міністр оборони України Денис Шмигаль 3 листопада оголосив, що його відомство почало готувати нові типи контрактів для військових. У них вказуватиметься термін служби та відповідні зміни до законодавства.
     

  • У разі підписання цих контрактів у Міноборони обіцяють додаткову щомісячну винагороду за участь в операціях, щорічні фінансові бонуси, можливість обрати військову частину та посаду в межах визначеного переліку.
     

  • Громадяни України віком 60+ також можуть добровільно підписати контракт зі Збройними Силами терміном на один рік за умови проходження медичного огляду та отримання письмової згоди командира.