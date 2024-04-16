Треба покидати окуповану територію, – Дудукалов оцінив плани російської мобілізації

В Росії триває прихована мобілізація, а також з 1 квітня розпочався призов до лав армії. Він проходить, зокрема, на окупованих територіях України.

Водночас на цих територіях велика кількість місцевих жителів має паспорти громадян України. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зазначивши, що окупаційна влада неодноразово повідомляла: "громадяни інших держав" можуть йти служити в російську армію, якщо у них є бажання.

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Напруження не спадає

Наразі, за його словами, не було зафіксовано конкретних фактів щодо мобілізації.

Проте 16 квітня були спущені по вертикалях всіх структур інструктажі, як вона буде відбуватися. Всі проінструктовані щодо того, які будуть правила мобілізації, призову, а також на які репресії чекати,

– зазначив він.

Сьогодні напруження щодо мобілізації та призову не спадає. Найголовніше питання, коли почнеться масове "пакування" місцевого населення та відправлення чоловіків на фронт.

Водночас окупанти не контролюють ситуацію з мобілізацією. Вони визнають той факт, що місцеве населення абсолютно не має бажання воювати за росіян,

– наголосив заступник голови Бердянської районної ради.

Сьогодні окупанти пропагандою намагаються пом'якшити "перспективні мобілізаційні заходи". Дітям, підліткам, молоді вони розповідають про "героїв", про "подвиги на фронті", і у такий спосіб намагаються "вербувати" місцеве населення. Проте це не спрацьовує.

"Тому у росіяни залишається тільки силовий метод, який вони рано чи пізно будуть застосовувати. Єдине питання – коли. На нього, на превеликий жаль, ніхто не знає відповіді. Це означає, що тому, хто має можливість, треба покидати окуповану територію", – зауважив Віктор Дудукалов.

Ситуація в окупованому Бердянську

В окупованому Бердянську 15 квітня пролунали вибухи, які чуло усе місто. Після ударів з'явився дим у нагірній частині міста.

Пізніше стало відомо, що два влучання були по базуванню окупантів на території заводу "ПівденГідроМаш". Одразу після прильоту, окупанти оточили місце удару. Відомо, що на цьому підприємстві була розташована техніка росіян.

В Бердянську також було чутно вибухи вранці 31 березня. Вони потужно пролунали з боку моря, а також їх добре було чутно у кількох районах міста. Вдень знову прозвучав вибух – у верхній частині міста. Пізніше було також гучно в Токмаку, що на відстані 100 кілометрів від Бердянська.