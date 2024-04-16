Надо покидать оккупированную территорию, – Дудукалов оценил планы российской мобилизации

В России продолжается скрытая мобилизация, а также с 1 апреля начался призыв в ряды армии. Он проходит, в частности, на оккупированных территориях Украины.

В то же время на этих территориях большое количество местных жителей имеет паспорта граждан Украины. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что оккупационная власть неоднократно сообщала: "граждане других государств" могут идти служить в российскую армию, если у них есть желание.

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Напряжение не спадает

Сейчас, по его словам, не было зафиксировано конкретных фактов по мобилизации.

Однако 16 апреля были спущены по вертикалям всех структур инструктажи, как она будет происходить. Все проинструктированы относительно того, какие будут правила мобилизации, призыва, а также каких репрессий ждать,

– отметил он.

Сегодня напряжение по мобилизации и призыву не спадает. Самый главный вопрос, когда начнется массовая "упаковка" местного населения и отправка мужчин на фронт.

В то же время оккупанты не контролируют ситуацию с мобилизацией. Они признают тот факт, что местное население совершенно не имеет желания воевать за россиян,

– отметил заместитель председателя Бердянского районного совета.

Сегодня оккупанты пропагандой пытаются смягчить "перспективные мобилизационные мероприятия". Детям, подросткам, молодежи они рассказывают о "героях", о "подвигах на фронте", и таким образом пытаются "вербовать" местное население. Однако это не срабатывает.

"Поэтому у россиян остается только силовой метод, который они рано или поздно будут применять. Единственный вопрос – когда. На него, к большому сожалению, никто не знает ответа Поэтому тому, кто имеет возможность, надо покидать оккупированную территорию", – отметил Виктор Дудукалов.

Ситуация в оккупированном Бердянске

В оккупированном Бердянске 15 апреля раздались взрывы, которые слышал весь город. После ударов появился дым в нагорной части города.

Позже стало известно, что два попадания были по базированию оккупантов на территории завода "ЮжГидроМаш". Сразу после прилета, оккупанты окружили место удара. Известно, что на этом предприятии была расположена техника россиян.

В Бердянске также были слышны взрывы утром 31 марта. Они мощно прозвучали со стороны моря, а также их хорошо было слышно в нескольких районах города. Днем снова прозвучал взрыв – в верхней части города. Позже было также громко в Токмаке, что на расстоянии 100 километров от Бердянска.