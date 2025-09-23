Чоловіки, віком 60 років і старші можуть мобілізуватися до війська на небойові посади. Рекрутери охоче беруть добровольців і таким чином закривають потребу в дефіцитних спеціальностях.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву представника 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Іллю в інтерв'ю АрміяInform.

Як працює програма "Контракт 60+"?

Поповнити лави війська українці можуть навіть після досягнення 60 років. Нова програма служби у Збройних Силах України під назвою "Контракт 60+" передбачає оформлення таких бійців насамперед на небойові посади. Пріоритетно беруть чоловіків, які можуть працювати на дефіцитних спеціальностях, мають досвід військової служби або були звільнені з армії після 2015 року.

Такий контракт із ЗСУ укладається на один рік з можливістю його продовження.

В Україні наразі діють різноманітні проєкти долучення до лав Сил оборони – "Контракт 18-24", "Лінія дронів" та нещодавно запущений "Контракт 18‒24: дрони". Тепер до цього переліку додався і новий з умовною назвою "Контракт 60+",

– розповів представник центру рекрутингу.

Чоловіки, які бажають долучитися до війська за цією програмою, проходять медичну комісію, двомісячний випробувальний термін та після цього служать на небойових посадах солдатського, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Кандидат повинен бути визнаний військово-лікарською комісією (ВЛК) придатним для служби за станом здоров’я та мати досвід проходження військової служби за військово-обліковою спеціальністю посади, на яку призначається.

Куди звернутися, щоб подати документи на службу?

За словами пана Іллі, кандидат може звернутися до командира конкретної військової частини або до ТЦК та СП за місцем проживання чи 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Онлайн залишити заявку можна за посиланням. Також людина, яка бажає долучитися до війська, може зателефонувати на гарячу лінію — 0 800 503 696 чи відвідати одне з представництв у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та Сумах.

На розгляд подаються такі документи:

довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України;

завірену копію всіх заповнених сторінок військово-облікового документу;

завірені копії документів про освіту з додатками;

завіренні копії документів про участь у бойових діях, наявність поранень (контузій), державних нагород за наявності;

згоду на збір та обробку персональних даних.

Якщо людина підходить для служби у військовій частині, командир надає клопотання до Головного управління персоналу Генерального штабу про розгляд кандидата для прийняття на військову службу за контрактом. За результатами розгляду Генштаб погоджує або відмовляє у прийнятті такого кандидата до складу бригади.

В Україні дозволили служити в армії після 60 років: що відомо