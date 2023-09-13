Чому Путін не оголошує масову мобілізацію: офіцер ЗСУ припустив задум Кремля

Владімір Путін похизувався, що в Росії приблизно 270 тисяч людей за останні пів року добровільно підписали контракти на військову службу. Також в країні-агресорці продовжується прихована мобілізація. Проте масову Кремль наразі не проголошує.

Адже росіянам потрібно набрати мобілізованих, які матимуть хоч якусь мотивацію. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та офіцер ЗСУ Арті Грін, зазначивши, що в російську армію намагаються набрати чоловіків, які принаймні одразу не втечуть.

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Мобілізація матиме негативні наслідки

В Росії розуміють, якщо "наловити" будь-кого та мобілізувати, то така армія не буде боєздатною. Важливо, щоб мобілізовані мали хоча б стимул воювати заради зарплатні, яку б вони відправляли додому.

При підписанні контракта з міноборони Росії, мобілізовані отримують від 7 до 12 тисяч доларів в залежності від регіону. До того ж отримують щомісяця зарплатню приблизно у 3 тисячі доларів плюс соціальні пільги,

– зауважив офіцер ЗСУ.

Матеріальна мотивація грає певну роль для мобілізованих, особливо тих, що йдуть в армію з депресивних регіонів країни-агресорки. Там є достатня кількість людей, які перебувають у скрутних економічних обставинах.

В Росії сподіваються мобілізувати саме таку категорію громадян. Проте добрати необхідну кількість саме з цієї категорії у російської влади не виходить, тому доведеться мобілізувати їх примусово,

– підкреслив Арті Грін.

Однак якість цієї армії буде набагато гірше. Та й взагалі навряд чи кошти, вкладені в утримання цих мобілізованих, а саме годування, забезпечення одягом, зброєю тощо, себе виправдають. Така мобілізація в сучасних умовах матиме негативні наслідки для російської армії. Адже якщо один підрозділ втече, то побіжить й решта.

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Бояться соціального вибуху

Ще одна причина, через яку наразі не оголошується в Росії мобілізація, – можливість соціального вибуху.

Адже матері, жінки мобілізованих під впливом емоції можуть подолати острах перед системою та влаштувати жіночий бунт. В деяких селах в Дагестані вже таке було.

"А тому, якщо й буде оголошена примусова мобілізація, то її будуть дуже обережно проводити та не чіпати регіони, де жіночі бунти можуть виникнути. Напевно в Дагестані буде найнижча рознарядка. А також в Москві", – наголосив військовий експерт.

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