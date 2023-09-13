Адже росіянам потрібно набрати мобілізованих, які матимуть хоч якусь мотивацію. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та офіцер ЗСУ Арті Грін, зазначивши, що в російську армію намагаються набрати чоловіків, які принаймні одразу не втечуть.

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Мобілізація матиме негативні наслідки

В Росії розуміють, якщо "наловити" будь-кого та мобілізувати, то така армія не буде боєздатною. Важливо, щоб мобілізовані мали хоча б стимул воювати заради зарплатні, яку б вони відправляли додому.

При підписанні контракта з міноборони Росії, мобілізовані отримують від 7 до 12 тисяч доларів в залежності від регіону. До того ж отримують щомісяця зарплатню приблизно у 3 тисячі доларів плюс соціальні пільги,

– зауважив офіцер ЗСУ.

Матеріальна мотивація грає певну роль для мобілізованих, особливо тих, що йдуть в армію з депресивних регіонів країни-агресорки. Там є достатня кількість людей, які перебувають у скрутних економічних обставинах.

В Росії сподіваються мобілізувати саме таку категорію громадян. Проте добрати необхідну кількість саме з цієї категорії у російської влади не виходить, тому доведеться мобілізувати їх примусово,

– підкреслив Арті Грін.

Однак якість цієї армії буде набагато гірше. Та й взагалі навряд чи кошти, вкладені в утримання цих мобілізованих, а саме годування, забезпечення одягом, зброєю тощо, себе виправдають. Така мобілізація в сучасних умовах матиме негативні наслідки для російської армії. Адже якщо один підрозділ втече, то побіжить й решта.

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Бояться соціального вибуху

Ще одна причина, через яку наразі не оголошується в Росії мобілізація, – можливість соціального вибуху.

Адже матері, жінки мобілізованих під впливом емоції можуть подолати острах перед системою та влаштувати жіночий бунт. В деяких селах в Дагестані вже таке було.

"А тому, якщо й буде оголошена примусова мобілізація, то її будуть дуже обережно проводити та не чіпати регіони, де жіночі бунти можуть виникнути. Напевно в Дагестані буде найнижча рознарядка. А також в Москві", – наголосив військовий експерт.

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