Ведь россиянам нужно набрать мобилизованных, которые будут иметь хоть какую-то мотивацию. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и офицер ВСУ Арти Грин, отметив, что в российскую армию пытаются набрать мужчин, которые хотя бы сразу не убегут.

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Мобилизация будет иметь негативные последствия

В России понимают, если "наловить" кого-либо и мобилизовать, то такая армия не будет боеспособной. Важно, чтобы мобилизованные имели хотя бы стимул воевать ради зарплаты, которую они отправляли бы домой.

При подписании контракта с минобороны России мобилизованные получают от 7 до 12 тысяч долларов в зависимости от региона. К тому же получают ежемесячно зарплату примерно в 3 тысячи долларов плюс социальные льготы,

– заметил офицер ВСУ.

Материальная мотивация играет определенную роль для мобилизованных, особенно тех, кто идет в армию из депрессивных регионов страны-агрессора. Там есть достаточное количество людей, которые находятся в сложных экономических обстоятельствах.

В России надеются мобилизовать именно такую категорию граждан. Но добрать необходимое количество именно из этой категории у российских властей не получается, поэтому придется мобилизовать их принудительно,

– подчеркнул Арти Грин.

Однако качество этой армии будет гораздо хуже. Да и вообще вряд ли средства, вложенные в содержание этих мобилизованных, а именно питание, обеспечение одеждой, оружием и т.п., себя оправдают. Такая мобилизация в современных условиях будет иметь негативные последствия для российской армии. Ведь если одно подразделение сбежит, то побегут и остальное.

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Боятся социального взрыва

Еще одна причина, по которой пока не объявляется в России мобилизация, – возможность социального взрыва.

Ведь матери, жены мобилизованных под влиянием эмоций могут преодолеть страх перед системой и устроить женский бунт. В некоторых деревнях в Дагестане уже такое было.

"А потому, если и будет объявлена принудительная мобилизация, то ее будут очень осторожно проводить и не трогать регионы, где могут возникнуть женские бунты. Наверняка в Дагестане будет самая низкая разнарядка. А также в Москве", – подчеркнул военный эксперт.

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