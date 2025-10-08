Російські пропагандисти у своїх ефірах готують людей до нападу Росії на країни НАТО. Вони переконують, що Росія нібито воює з європейцями на території України, тому може безпосередньо напасти на ці держави.

У віддалених регіонах Росії бачать, яких великих втрат вони зазнають у війні. Як зауважив в ефірі 24 Каналу доктор філософських наук, політичний експерт Андрій Городницький, через це виникає нерозуміння, чому так сталося, адже Кремль нібито має сили, щоб воювати з усім НАТО.

Що може спровокувати паніку у Москві?

По селах принаймні бачать, що їхні цвинтарі уже повні. Натомість у Москві цього взагалі не розуміють. Вони вірять, що на фронті все прекрасно, адже зі столиці нікого не забирають. Водночас у віддалених регіонах воювати немає кому.

Колись дуже багато людей мобілізовувалися за гроші. Зараз ситуація змінилася. У пропагандистських телеграм-каналах навіть пропонують 100 тисяч за те, щоб "привести друга, який хоче служити". З'явилася інформація, що за 3 місяці вдалося мобілізувати 30 тисяч людей. Проблеми з людьми дуже серйозні.

Набирати бійців з великих міст Кремль не хоче. На це підуть лише в крайньому разі, коли Путін вирішить йти у ва-банк. Але це стане катастрофою для нього, тому таке рішення відтягують,

– зауважив Андрій Городницький.

Поки у Кремлі сподіваються, що їм вдасться домовитися з Дональдом Трампом про капітуляцію України. Але вже давно стало зрозуміло, що це неможливо. Тож до кінця року перед Путіним постане питання, чи мобілізовувати всіх підряд

Але тоді у Москві та Санкт-Петербурзі побачать, що таке війна, справжні бойові дії, конфронтація з НАТО. Отже, варіантів виграти у Росії нема. Своєю пропагандою Путін тільки дедалі більше заганяє себе в кут.

"Очільник Кремля повністю підготував законодавчу базу, силові органи для повної мобілізації. Але це не допоможе, бо у Москві скоро почнеться паніка. Результатів не буде. А якщо вони почнуть бомбардувати європейські міста – Росію зрівняють із землею", – наголосив політичний експерт.

Поки російська столиця не відчула на собі наслідків війни, туди прилітає не так багато цілей. Але все це може дуже швидко змінитися.

У Росії назріває проблема з живою силою