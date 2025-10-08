У Москві почнеться паніка: що вже невдовзі може чекати на росіян
- Російська пропаганда готує населення до можливого нападу на країни НАТО, тоді як у віддалених регіонах усвідомлюють великі втрати у війні.
- У Росії виникають серйозні проблеми з мобілізацією, Володимир Путін постав перед серйозною проблемою.
Російські пропагандисти у своїх ефірах готують людей до нападу Росії на країни НАТО. Вони переконують, що Росія нібито воює з європейцями на території України, тому може безпосередньо напасти на ці держави.
У віддалених регіонах Росії бачать, яких великих втрат вони зазнають у війні. Як зауважив в ефірі 24 Каналу доктор філософських наук, політичний експерт Андрій Городницький, через це виникає нерозуміння, чому так сталося, адже Кремль нібито має сили, щоб воювати з усім НАТО.
Що може спровокувати паніку у Москві?
По селах принаймні бачать, що їхні цвинтарі уже повні. Натомість у Москві цього взагалі не розуміють. Вони вірять, що на фронті все прекрасно, адже зі столиці нікого не забирають. Водночас у віддалених регіонах воювати немає кому.
Колись дуже багато людей мобілізовувалися за гроші. Зараз ситуація змінилася. У пропагандистських телеграм-каналах навіть пропонують 100 тисяч за те, щоб "привести друга, який хоче служити". З'явилася інформація, що за 3 місяці вдалося мобілізувати 30 тисяч людей. Проблеми з людьми дуже серйозні.
Набирати бійців з великих міст Кремль не хоче. На це підуть лише в крайньому разі, коли Путін вирішить йти у ва-банк. Але це стане катастрофою для нього, тому таке рішення відтягують,
– зауважив Андрій Городницький.
Поки у Кремлі сподіваються, що їм вдасться домовитися з Дональдом Трампом про капітуляцію України. Але вже давно стало зрозуміло, що це неможливо. Тож до кінця року перед Путіним постане питання, чи мобілізовувати всіх підряд
Але тоді у Москві та Санкт-Петербурзі побачать, що таке війна, справжні бойові дії, конфронтація з НАТО. Отже, варіантів виграти у Росії нема. Своєю пропагандою Путін тільки дедалі більше заганяє себе в кут.
"Очільник Кремля повністю підготував законодавчу базу, силові органи для повної мобілізації. Але це не допоможе, бо у Москві скоро почнеться паніка. Результатів не буде. А якщо вони почнуть бомбардувати європейські міста – Росію зрівняють із землею", – наголосив політичний експерт.
Поки російська столиця не відчула на собі наслідків війни, туди прилітає не так багато цілей. Але все це може дуже швидко змінитися.
У Росії назріває проблема з живою силою
- Воювати в окупаційній армії не хочуть навіть колишні ув'язнені. Вони масово втікають з фронту. Найчастіше такі випадки трапляються у таборах в Донецькій, Запорізькій та Ростовській областях. Рівень втеч залишається найвищим з початку повномасштабної війни.
- Мобілізація не допомагає Росії поповнювати втрати. Контрактників не вистачає навіть, щоб компенсувати тижневі втрати. Для порівняння у другому кварталі 2024 року контракт з армією підписали понад 90 тисяч чоловіків. У 2025 році ця цифра скоротилася до 40.
- У Чечні знайшли спосіб, як відправляти людей у військо. До чоловіків підсилають неповнолітніх дівчат або заміжніх жінок, які мають зібрати компромат. Потім цих чоловіків викрадають і, погрожуючи оприлюдненням інтимних подробиць, змушують підписувати контракти.