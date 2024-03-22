У Зеленського відповіли, чи зможе Росія суттєво збільшити армію після "виборів"

Владімір Путін здобув прогнозовану "перемогу" під час псевдовиборів. Після цього не припиняються розмови про нібито посилення мобілізації в Росії та залучення сотень тисяч нових бійців.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що країна-агресорка проводить мобілізацію вже 2 роки. До того ж заяви про збільшення кількості окупаційних військ мають на меті посіяти паніку серед українців.

Читайте також Остаточно розв'язані руки: що буде після "перемоги" Путіна та чого чекати від виборів у Росії

Питанням мобілізації спекулюють

У Росії мобілізація йде постійно, вона не припиняється. В окупантів величезні санітарні втрати, тому зрозуміло, що вони хочуть якось їх компенсувати й роблять це вже два роки.

Не забувайте, у них на окупованих територіях перебуває 400 – 450 тисяч військовослужбовців, іноді навіть більше. Рішення тут достатньо просте. Рішення – це кількість зброї, яка дозволяє знищувати все це,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Щодо заяв російських представників, то вони озвучують їх також для того, щоб викликати панічні настрої, вплинути на емоційний стан українців. Росіяни погрожують ядерною зброєю, початком нових війн, щоб налякати й посіяти неспокій.

Вийшов Сєргєй Шойгу й стандартно сказав, що у Росії зараз нібито додатково мобілізують дві загальновійськові армії, 16 окремих підрозділів. Вони це роблять постійно, бо в них зростаючі дефіцити, зокрема рекрутингових, мобілізаційних ресурсів,

– зауважив радник голови ОПУ.

Чи справді Росія збільшить свою армію

Українцям варто об'єктивно дивитися на ситуацію. У Росії справді величезна кількість людей, яких можна використати й вони це робитимуть.

Але не буде якогось суттєвого збільшення кількості військовослужбовців, яких вони зможуть відправити на війну в Україну. Також це не скасовує головного для нас – кількості зброї,

– сказав Подоляк.

Отже, треба працювати з нашими партнерами. Вони це усвідомлюють, тому разом з Україною шукають снаряди, можливості суттєво наростити виробництво FPV-дронів, пришвидшити постачання, розв'язати питання далекобійних ракет.

За словами Подоляка, вже є розуміння, як Росія веде війну та на що робитиме ставку. Також зрозуміло, які потреби має Україна, тобто, яка зброя потрібна, в якій кількості, все це математично прораховано. Тому варто прагматично підходити до всіх питань і наполягати на пришвидшенні логістики та виробництва зброї.

Все інше – пропагандистська робота й не більше. Ми можемо контрпропагандистсько працювати з цим, нічого нового в Росії не відбувається,

– підсумував Михайло Подоляк.

Посилення мобілізації у Росії: що відомо