У Зеленского ответили, сможет ли Россия существенно увеличить армию после "выборов"

Владимир Путин одержал прогнозируемую "победу" во время псевдовыборов. После этого не прекращаются разговоры о якобы усилении мобилизации в России и привлечении сотен тысяч новых бойцов.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что страна-агрессор проводит мобилизацию уже 2 года. К тому же заявления об увеличении количества оккупационных войск имеют цель – посеять панику среди украинцев.

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Вопросом мобилизации спекулируют

В России мобилизация идет постоянно, она не прекращается. В оккупантов огромные санитарные потери, поэтому понятно, что они хотят как-то их компенсировать и делают это уже два года.

Не забывайте, у них на оккупированных территориях находится 400 – 450 тысяч военнослужащих, иногда даже больше. Решение здесь достаточно простое. Решение – это количество оружия, которое позволяет уничтожать все это,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Относительно заявлений российских представителей, то они озвучивают их также для того, чтобы вызвать панические настроения, повлиять на эмоциональное состояние украинцев. Россияне угрожают ядерным оружием, началом новых войн, чтобы напугать и посеять беспокойство.

Вышел Сергей Шойгу и стандартно сказал, что в России сейчас якобы дополнительно мобилизуют две общевойсковые армии, 16 отдельных подразделений. Они это делают постоянно, потому что у них растущие дефициты, в частности рекрутинговых, мобилизационных ресурсов,

– отметил советник председателя ОПУ.

Действительно ли Россия увеличит свою армию

Украинцам стоит объективно смотреть на ситуацию. В России действительно огромное количество людей, которых можно использовать и они это будут делать.

Но не будет какого-то существенного увеличения количества военнослужащих, которых они смогут отправить на войну в Украину. Также это не отменяет главного для нас – количества оружия,

– сказал Подоляк.

Итак, надо работать с нашими партнерами. Они это осознают, поэтому вместе с Украиной ищут снаряды, возможности существенно нарастить производство FPV-дронов, ускорить поставки, решить вопрос дальнобойных ракет.

По словам Подоляка, уже есть понимание, как Россия ведет войну и на что будет делать ставку. Также понятно, какие потребности имеет Украина, то есть, какое оружие нужно, в каком количестве, все это математически просчитано. Поэтому стоит прагматично подходить ко всем вопросам и настаивать на ускорении логистики и производства оружия.

Все остальное – пропагандистская работа и не более. Мы можем контрпропагандистски работать с этим, ничего нового в России не происходит,

– подытожил Михаил Подоляк.

Усиление мобилизации в России: что известно