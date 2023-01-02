Свідома політика Путіна: якою може бути нова хвиля мобілізації в Росії

У Міноборони України повідомили, що на початку 2023 року у Росії можуть оголосити мобілізацію та воєнний стан. Однак для такого рішення Кремлю потрібні особливі аргументи.

Таку думку 24 Каналу висловив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти (ІПО) Олександр Солонтай. За його словами, аби оголосити тотальну мобілізацію російського народу, влада країни-агресорки повинна мати серйозні підстави.

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Чи оголосить Путін воєнний стан в Росії

Як зазначив директор програм практичної політики ІПО, Кремль опинився у доволі складній ситуації.

Росія на чолі з Путіним потребує все більшої кількості гарматного м'яса. Однак з іншого боку, вона позбавлена можливості сказати: "Народ, ви бачите, на нас напали",

– сказав Солонтай.

Політолог припустив, що за певних умов керівництво країни-агресорки могло б видати за "напад" на Росію "бавовну", яку часто фіксують у різних російських містах. Тоді Владімір Путін міг би оголосити воєнний стан в Росії. Однак наразі підстав для цього немає.

"У Кремля немає жодних серйозних доказів чи фактів, і навіть при тотальному інформаційному контролі немає можливості повністю оформити це у процес "Вставай, страна огромная" і дати росіянам відчуття, що на них хтось напав", – сказав Солонтай.

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Якою буде нова хвиля мобілізації в Росії

Він припустив, що через це Росія не має можливості оголосити воєнний стан та повністю мобілізувати все населення. Політолог вважає, що у Росії справді оголосять додаткову мобілізаційну хвилю. Однак при цьому кордони, як під час воєнного стану, не закриватимуть.

Росія піде середнім шляхом, яким йшла під час першої великої хвилі мобілізації. З одного боку, вони будуть дозволяти всім, хто не згоден, виїжджати з країни і так зменшувати кількість незадоволених політикою Путіна. Або ж інший варіант – бери повістку і йди воюй,

– сказав Солонтай.

За його словами, виїхати з країни матимуть змогу ті представники середнього класу, які зможуть дати хабаря у військкоматі або якимось іншим чином "відмазатися" від повістки.

"Влада Росії не встановить тотальний контроль за кожним військкоматом. Хоча, звичайно, вони певним чином зменшать можливість для виїзду з країни", – сказав Солонтай.

У чому полягає політика Путіна

Однак, як зазначив директор програм практичної політики ІПО, усе буде не так, як в СРСР. Тоді, аби отримати дозвіл на виїзд з країни, наприклад, на змагання, потрібно було пройти три кола співбесід з КДБ.

Це буде історія пом'якшеного прикордонного контролю. Вони даватимуть можливість надалі витікати з Росії мізках. Адже це свідома політика Путіна – позбавляти росіян мізків для того, аби залишалася лише "ватна бидломаса", яка погоджується з тим, що Росія воює,

– зазначив Солонтай.

Він додав, що той маленький відсоток людей у Росії, який не підтримує політику влади, систематично "вимивається" з країни.

У Росії можуть оголосити нову хвилю мобілізації: коротко