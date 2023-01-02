Сознательная политика Путина: какой может быть новая волна мобилизации в России

В Минобороны Украины сообщили, что в начале 2023 года в России могут объявить мобилизацию и военное положение. Однако для такого решения Кремлю нужны особые аргументы.

Такое мнение 24 Каналу выразил директор программ практической политики Института политического образования (ИПО) Александр Солонтай. По его словам, чтобы объявить тотальную мобилизацию российского народа, власти страны-агрессора должны иметь серьезные основания.

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Объявит ли Путин военное положение в России

Как отметил директор программ практической политики ИПО, Кремль оказался в достаточно сложной ситуации.

Россия во главе с Путиным требует все большего количества пушечного мяса. Однако с другой стороны, она лишена возможности сказать: "Народ, вы видите, на нас напали",

– сказал Солонтай.

Политолог предположил, что при определенных условиях руководство страны-агрессора могло бы выдать за "нападение" на Россию "хлопок", который часто фиксируют в разных российских городах. Тогда Владимир Путин мог бы объявить военное положение в России. Однако пока оснований для этого нет.

"У Кремля нет никаких серьезных доказательств или фактов, и даже при тотальном информационном контроле нет возможности полностью оформить это в процесс "Вставай, страна огромная" и дать россиянам ощущение, что на них кто-то напал", – сказал Солонтай.

Александр Солонтай предположил, какой может быть мобилизация в России: смотрите видео

Какой будет новая волна мобилизации в России

Он предположил, что из-за этого Россия не имеет возможности объявить военное положение и полностью мобилизовать все население. Политолог считает, что в России действительно будет объявлена дополнительная мобилизационная волна. Однако при этом границы, как во время военного положения, не будут закрываться.

Россия пойдет по среднему пути, по которому шла во время первой большой волны мобилизации. С одной стороны, они будут позволять всем, кто не согласен, выезжать из страны и так уменьшать количество недовольных политикой Путина. Или же другой вариант – бери повестку и иди воюй,

– сказал Солонтай.

По его словам, выехать из страны смогут те представители среднего класса, которые смогут дать взятки в военкомате или каким-то иным образом "отмазаться" от повестки.

"Власти России не установят тотальный контроль за каждым военкоматом. Хотя, конечно, они определенным образом снизят возможность для выезда из страны", – сказал Солонтай.

В чем заключается политика Путина

Однако, как отметил директор программ практической политики ИПО, все будет не так, как в СССР. Тогда, чтобы получить разрешение на выезд из страны, например, на соревнования, нужно было пройти три круга собеседований с КГБ.

Это будет история смягченного пограничного контроля. Они будут давать возможность и дальше вытекать из России мозгам. Ведь это сознательная политика Путина – лишать россиян мозгов для того, чтобы оставалась только "ватная быдломасса", которая соглашается с тем, что Россия воюет,

– отметил Солонтай.

Он добавил, что тот маленький процент людей в России, не поддерживающий политику власти, систематически "вымывается" из страны.

В России могут объявить новую волну мобилизации: коротко