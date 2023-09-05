Мають неочевидну перевагу: як москвичам вдається уникнути мобілізації

Нещодавня статистика показала, що в Москві у війні проти України гине одна людина на 100 тисяч населення. Показник у російських провінціях значно більший. Через це соціальна напруга в країні суттєво зростає.

Кремлівська влада надає перевагу мобілізації людей із глибинок, віддалених та бідних сіл. Натомість Москву залишають фактично недоторканною. Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов пояснив 24 Каналу причини й наслідки таких рішень для Росії.

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Кремль мобілізує людей з провінцій

Історія із несправедливим розподілом до війська в Росії наклалася на путінську "надцентралізацію". Тобто з регіонів забрали усі повноваження, викачати звідти гроші. Від регіональної і муніципальної влади на місцях вже нічого не залежить, всі рішення ухвалюють в Москві.

Якщо що й поєднує мешканців регіонів з населенням глибинки, то це нелюбов до столиці, заздрість, агресія. Тепер до цього додались настрої, мовляв, Москва придумала цю війну, а ми маємо там кров проливати,

– наголосив Аббас Галлямов.

При цьому варто зауважити, що є протиріччя не просто між периферією та столицею, а ще й між містами та селами. Бо навіть призов у самих регіонах є також нерівноцінним. Міста залучені значно меншою мірою, ніж села.

"Очевидно, що система заточена під максимальну мобілізацію сільських жителів, у яких немає навичок соціальної взаємодії, немає навичок навіть у соцмережах просто щось писати. У цьому сенсі трупи, які приїхали з України до села, і трупи, що приїхали до міста є нерівновеликими", – зауважив політтехнолог.

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Тобто мешканці села, що померли на війні є значно меншою проблемою, ніж містяни, що померли на війні. Жителі міст можуть надати цьому більшого розголосу, зокрема у тих же соцмережах.

Це потрапляє до медійного простору, фотографії нескінченних кладовищ. І це починає впливати на суспільний настрій. Тобто однієї фотографії ось цих нескінченних полів та цвинтаря зі свіжими могилами достатньо для того, щоб спростувати тезу Путіна про те, що все йде за планом,

– підкреслив Галлямов.

Тому російська влада орієнтована на шлях меншого опору. Між мобілізацією в столиці та периферії – обирають периферію. Між містом і селом – відповідно обирають села.

Протестувати – вигідно

Що цікаво, у такий спосіб кремлівський режим надсилає доволі чіткий сигнал: що більше люди незадоволені, що сильніший їхній протестний потенціал, що менш вони лояльні – то більше у них шансів уникнути війни й вижити.

Москва протестне місто. Тому Собяніну (меру Москви – 24 Канал) дозволено максимально дистанціюватися від того, що відбувається: не влазити в тему СВО, менше тягнути москвичів на війну,

– зазначив політтехнолог.

При цьому Сєргєю Собяніну дозволено замінювати москвичів заробітчанами, що можна було чітко простежити під час першої великої хвилі мобілізації в Росії. Крім того, в столиці можна вербувати контрактників в інших регіонах.

"В інших регіонах скаржаться, що нам самим треба, у нас цільові показники стоять, а тут, мовляв, москвичі переманюють наших мобілізованих. Це дозволено, саме тому, що всі розуміють, що не варто турбувати москвичів", – переконаний Галлямов.

Це доволі неочевидно, але в цьому сенсі бути нелояльним значною мірою вигідно для росіян. Однак не на індивідуальному рівні, адже людину репресують. Але, якщо мовиться про мешканця території, яка нелояльна, яка звикла виходити на вулиці, тоді шанс бути мобілізованим зменшується.

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