Обладают неочевидным преимуществом: как москвичам удается избежать мобилизации

Недавняя статистика показала, что в Москве на войне с Украиной гибнет один человек на 100 тысяч населения. Показатель в русских провинциях значительно больше. Поэтому социальное напряжение в стране существенно возрастает.

Кремлевские власти предпочитают мобилизацию людей из глубинок, отдаленных и бедных деревень. Москву оставляют фактически неприкосновенной. Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов объяснил 24 Каналу причины и последствия подобных решений для России.

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Кремль мобилизует людей из провинций

История с несправедливым разделением в армию в России наложилась на путинскую "сверхцентрализацию". То есть из регионов забрали все полномочия, скачать деньги. От региональных и муниципальных властей на местах уже ничего не зависит, все решения принимаются в Москве.

Если что-то и объединяет жителей регионов с населением глубинки, то это нелюбовь к столице, зависть, агрессия. Теперь к этому добавились настроения, мол, Москва придумала эту войну, а мы там кровь проливать,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

При этом следует отметить, что есть противоречия не просто между периферией и столицей, но и между городами и селами. Ведь даже призыв в самих регионах также неравноценен. Города привлечены в значительно меньшей степени, чем деревни.

"Очевидно, что система заточена под максимальную мобилизацию сельских жителей, у которых нет навыков социального взаимодействия, нет навыков даже в соцсетях просто что-то писать. В этом смысле трупы, приехавшие из Украины в село, и приехавшие в город трупы неравновелики", – заметил политтехнолог.

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То есть жители села, которые умерли на войне, является значительно меньшей проблемой, чем умершие на войне горожане. Жители городов могут придать этому большую огласку, в том числе в тех же соцсетях.

Это попадает в медийное пространство, фотографии бесконечных кладбищ. И это начинает оказывать влияние на общественное настроение. То есть одной фотографии вот этих бесконечных полей и кладбища со свежими могилами достаточно для того, чтобы опровергнуть тезис Путина о том, что все идет по плану,

– подчеркнул Галлямов.

Поэтому российские власти ориентированы на путь меньшего сопротивления. Между мобилизацией в столице и периферии выбирают периферию. Между городом и селом – соответственно выбирают села.

Протестовать – выгодно

Что интересно, таким образом кремлевский режим посылает достаточно четкий сигнал: чем больше люди недовольны, чем сильнее их протестный потенциал, чем меньше они лояльны – тем больше у них шансов избежать войны и выжить.

Москва протестный город. Поэтому Собянину (мэру Москвы – 24 Канал) разрешено максимально дистанцироваться от происходящего: не влезать в тему СВО, меньше тянуть москвичей на войну,

– отметил политтехнолог.

При этом Сергею Собянину разрешено заменять москвичей гастарбайтерами, что можно было четко проследить во время первой большой волны мобилизации в России. Кроме того, в столице можно вербовать контрактников в других регионах.

"В других регионах жалуются, что, мол, нам самим надо, у нас целевые показатели стоят, а здесь москвичи переманивают наших мобилизованных. Это разрешено именно потому, что все понимают, что не стоит беспокоить москвичей", – убежден Галлямов.

Это достаточно неочевидно, но в этом смысле быть нелояльным в значительной степени выгодно россиянам. Однако не на индивидуальном уровне, ведь человека репрессируют. Но, если речь идет о нелояльной жителя территории, которая привыкла выходить на улицы, тогда шанс быть мобилизованным уменьшается.

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