Мобілізація в Україні: скільки вона ще триватиме та хто підлягає призову у 2024 році

В Україні триває дія воєнного стану, а також загальна мобілізація військовозобов'язаних осіб. Є шість категорій чоловіків, що підлягають призову у 2024 році.

Існують певні правила проведення мобілізації в Україні. Так, законодавством передбачено, що мобілізацію та воєнний стан в Україні проголошує президент.

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Скільки ще триватиме мобілізація в Україні у 2024 році

Відповідно до законодавства мобілізація та воєнний стан можуть тривати до 90 днів. Після чого їх треба продовжувати за поданням президента Верховною Радою, яка приймає закон щодо впровадження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

Мобілізаційні плани, за якими проводиться мобілізація, складаються вищим військово-політичним керівництвом і є засекреченими. Зміни до мобілізаційних планів можуть вносити за потребою Генштабу для підготовки до оборонних або наступальних операцій.

Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і проводять її територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за планами, які отримують після підтвердження потреб Генштабу. Забезпечення проведення здійснюють місцеві органи самоуправління.

Загальна мобілізація вже продовжувалася в Україні на такі періоди:

з 24 лютого по 25 травня 2022 року;

з 25 травня по 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня по 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року по 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого по 20 травня 2023 року;

з 20 травня по 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня 2023 року до 15 листопада 2023 року.

Хто підлягає призову у 2024 році

Загальна мобілізація в Україні продовжена до 14 лютого 2024 року з 15 листопада 2023 року.

Чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними. Будь-кого з них можуть призвати, якщо вони не мають підстав для відстрочки та придатні до служби за станом здоров’я. Щодо жінок в Україні, то вони також можуть добровільно мобілізуватися, проте військове керівництво підкреслює, що мобілізація на них не розповсюджується.

Отже, в Україні мобілізують такі категорії:

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 60 років, які мають досвід служби;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 27 до 60 років без досвіду служби;

зняті з військового обліку чоловіки від 18 до 60 років, після взяття на облік, якщо ВЛК визнає їх придатними або обмежено придатними до військової служби, адже зняття з військового обліку не означає припинення статусу військовозобов'язаного;

виключені з військового обліку чоловіки від 18 до 60 років, які добровільно пройшли ВЛК вищої інстанції, яка визнала їх придатними чи обмежено придатними до служби і вони не засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин;

особи з інвалідністю від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнає їх придатними або обмежено придатними до служби ― за власним бажанням і тільки за місцем проживання;

військовозобов'язані від 18 до 60 років, які мають відстрочку і визнані придатними та обмежено придатними ― добровільно і відповідно до статті 23 закону Про мобілізаційну підготовку.

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