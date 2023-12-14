Мобілізація в Україні: кого торкнеться призов з січня 2024 року

З початком повномасштабної війни в Україні оголошено воєнний стан. Його, як і загальну мобілізацію, продовжено до 14 лютого 2024 року.

Наразі в Україні триває співпраця з популярними рекрутинговими компаніями. Вони розміщують оголошення на своїх платформах для тих, хто бажає долучитися до ЗСУ.

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Хто підлягає призову

До кінця року мобілізації підлягатимуть кілька категорій громадян:

чоловіки віком 18 – 60 років зі статусом "придатний і "обмежено придатний", за умови наявності військового досвіду;

чоловіки віком від 27 до 60 років, зі статусом "придатний" і "обмежено придатний", за умови відсутності військового досвіду;

чоловіки віком 18 – 60 років, зняті з військового обліку, але придатні та обмежено придатні за рішенням ВЛК.

До служби за контрактом можуть бути залучені чоловіки віком від 18 до 27 років, які не мають бойового досвіду.

У людей з інвалідністю є можливість проходження служби за місцем проживання.

Ймовірно, що наступного року правила призову не зміняться, але за допомогою рекрутингових компаній стануть кращими.

Мобілізація жінок в Україні може відбуватися лише за умови, якщо їм не більше 60 років. Їхній призов до війська можливий лише на добровільній основі. Втім, поки невідомо те, якою буде мобілізація жінок у 2024 році.

Мобілізація студентів

Наразі студенти денної форми навчання середніх спеціальних, середніх технічних, вищих навчальних закладів мають право на відстрочку.

Це також стосується тих, хто здобуває професійну(професійно-технічну), професійну передвищу та вищу освіту.

Відстрочка також можлива для асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, незалежно від віку.

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