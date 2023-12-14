Наразі в Україні триває співпраця з популярними рекрутинговими компаніями. Вони розміщують оголошення на своїх платформах для тих, хто бажає долучитися до ЗСУ.
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Хто підлягає призову
До кінця року мобілізації підлягатимуть кілька категорій громадян:
- чоловіки віком 18 – 60 років зі статусом "придатний і "обмежено придатний", за умови наявності військового досвіду;
- чоловіки віком від 27 до 60 років, зі статусом "придатний" і "обмежено придатний", за умови відсутності військового досвіду;
- чоловіки віком 18 – 60 років, зняті з військового обліку, але придатні та обмежено придатні за рішенням ВЛК.
До служби за контрактом можуть бути залучені чоловіки віком від 18 до 27 років, які не мають бойового досвіду.
У людей з інвалідністю є можливість проходження служби за місцем проживання.
Ймовірно, що наступного року правила призову не зміняться, але за допомогою рекрутингових компаній стануть кращими.
Мобілізація жінок в Україні може відбуватися лише за умови, якщо їм не більше 60 років. Їхній призов до війська можливий лише на добровільній основі. Втім, поки невідомо те, якою буде мобілізація жінок у 2024 році.
Мобілізація студентів
Наразі студенти денної форми навчання середніх спеціальних, середніх технічних, вищих навчальних закладів мають право на відстрочку.
Це також стосується тих, хто здобуває професійну(професійно-технічну), професійну передвищу та вищу освіту.
Відстрочка також можлива для асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, незалежно від віку.
Призов в Україні: останні новини
- Станом на зараз військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть вільно перетинати кордон, навіть якщо мають робочу візу країни Євросоюзу. Як зазначили у Держприкордонслужбі, згідно з чинним законодавством, наявність такого документа не є достатньою підставою для виїзду за кордон під час війни.
- Водночас Україні триває рекрутингова кампанія. Станом на 13 грудня в Міноборони України вже укладено 4 договори з платформами, які залучають охочих до ЗСУ. Першу домовленість було укладено з Lobby X. Згодом до цього списку приєдналися Work.ua і Robota.ua. Останньою компанією, яка підписала документи з Міноборони є OLX.